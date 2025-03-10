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綠營鐵票區發起罷免林俊憲、王定宇 黨部、議員服務處設據點

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，黨籍議員服務處、黨部都有罷免民進黨立委的連署書，用團結的力量協助領銜人能通過第二階段罷免。聯合報系資料照片
國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，黨籍議員服務處、黨部都有罷免民進黨立委的連署書，用團結的力量協助領銜人能通過第二階段罷免。聯合報系資料照片

國民黨台南市議員王家貞日前號召市民，針對民進黨立委林俊憲、王定宇展開第一階段罷免連署，目前市議員服務處、黨部都有連署書供民眾拿取。有議員表示，其實他們最初是反對罷免這個動作，但被民進黨弄到這樣，不得不然。有人指出，因為民眾怕被查水表，所以大家都很低調。

國民黨立委兼台南市黨部主委謝龍介表示，之前有公民領銜人發起連署罷免民進黨立委，黨部沒介入，但因第一階段罷免連署補件的最後期限是3月13日，有許多民眾反映，也要連署，加上第二階段罷免連署勢必要擴大，才能成案，為協助這些發起罷免的領銜人，因此各縣市國民黨民代服務處及黨部成為連署據點，想要參與罷免連署的毋須返鄉，就近在工作處或是居住地就可就近連署，再彙整交給各縣市提案領銜人。

國民黨在台南市無區域立委，全數立委都是民進黨籍，但上月間已有人暗中發起罷免林俊憲、王定宇，但都因資格不符遭退件，目前補件中。王家貞也站出來號召市民參與連署，罷免兩人，並指國民黨籍市議員服務處及市黨部都有連署書。

有議員服務處人員表示，早在春節前，就有許多民眾打電話來詢問是否有罷免連署書，因當時還沒參與，所以無法提供，最近有了連署書，已陸續有民眾來拿取，或是現場填寫，但大家都很低調，深怕被「查水表」。

有國民黨市議員說，剛開始很反對大罷免這個動作，因為這是反民主行為，但最近民進黨做得太過火了，讓人看不下去，被迫站出來罷免綠營立委以為反制，希望因連署據點多，加大力量，能進一步通過第2階段連署。

罷免

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