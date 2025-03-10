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綠質疑藍拿公投倒閣救罷免 通過覆議案才能挽回民意

中央社／ 台北10日電

全台掀起大罷免風潮，有媒體今天報導，國民黨主席朱立倫考慮有條件支持倒閣，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨怕了、急了、亂了，上週拋出公投救罷免，這週放話倒閣，倒閣是要解決憲政紛爭，不是國民黨內部問題。

不過，國民黨今天對這個報導予以嚴正否認，並強調從未討論、絕無此事。

民進黨團上午在立法院舉行時事回應記者會，對於媒體報導朱立倫考慮有條件發動倒閣，吳思瑤表示，國民黨若要挽回民意及民心，最有效的辦法就是支持明天行政院移請立法院的114年度中央政府總預算案覆議案。

吳思瑤說，國民黨怕了，國民黨急了，國民黨亂了，國民黨在上週拋出用公投救罷免，拿公共議題消費罷免，國民黨這週放話發動倒閣救罷免，消費憲政議題，只為了解決國民黨內部問題，倒閣是要解決的是憲政紛爭，不是解決國民黨內部問題。

吳思瑤指出，今天是3月10日，距離總統賴清德召開的院際協調已經整整1個月了，院際協調獲得的結論，連當天在場的立法院長韓國瑜也體認到總預算案惡砍、惡刪，造成憲政僵局，立法院必須省思做調整。

吳思瑤表示，過去這1個月以來，國民黨內部不思檢討總預算案問題，這就是「菩薩畏因，眾生畏果」，國民黨不要想討救兵，不論是拿公投或是倒閣救罷免，挽回民心及挽回民意最有效的辦法就是明天的覆議案；預算就是民生，不管是總預算案或是財政收支劃分法，國民黨立委應把握最後機會，否則未來真的被罷免，就再也沒有機會了。

民進黨立委鍾佳濱表示，在民主國家，國會部門與行政部門意見相左、僵持不下，解決憲政僵局的方式，在內閣制國家就是提不信任案，也就是倒閣，由新選出來的國會多數主導後續的施政，這是民主國家的常態。若在野黨認為行政院長卓榮泰領導的內閣不符民意，就提不信任案，後面的解散國會及改選自然水到渠成，藍白因為貪戀去年僥倖得來的國會多數而不做。

罷免

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