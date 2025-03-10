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葉元之情勢凶險？藍黨部主委：將直球對決 以罷制罷

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
民進黨板橋議員戴瑋姍今早在臉書發文說，今天起服務處將協助全台罷免團體收件。圖／戴瑋姍提供
民進黨板橋議員戴瑋姍今早在臉書發文說，今天起服務處將協助全台罷免團體收件。圖／戴瑋姍提供

新北6名國民黨立委都正面臨罷免考驗，外界評估板橋東區立委葉元之處境最為凶險，對此葉元之今強調「沒有想回應的意見」。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，為對抗綠營的惡罷，後續將以罷制罷，直球對決。

除了罷團在街頭開連署站收件，為保持第二階段的熱度，避免罷免進入冷卻期。民進黨新北民代服務處近期也陸續加入二階收件行列，民進黨板橋議員戴瑋姍今早在臉書發文說，今天起服務處將協助全台罷免團體收件，還提到，若罷團遇到任何困難或刁難，不限區域，都可與服務處連繫，也鼓勵大家到服務處填寫或送件第二階段罷免書。

新北6名國民黨立委都被提罷免，一階送件都已達標，正陸續充斥二階作業。藍營新北基層有一股焦慮，希望黨部要透過組織力，幫忙提出有力的對策來化解風險。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，葉元之所屬的板橋東區因為選民結構因素，必須步步為營，黨部有與葉元之團隊密切聯繫，葉元之除了持續做好選民服務，也將展現他上任1年多來的問政成績單，包括透過財劃法修法，幫新北每年爭取更多預算，黨部也會透過組織系統的力量幫忙宣傳。

黃志雄說，民進黨隱身在罷團背後，是選輸不甘願而推動罷免，很明顯是惡罷的行為，但罷免是人民的權利，葉元之和黨部這方能做的，就是直接訴諸選民，讓選民有認同。

黃志雄提到，新北4名綠委的罷免案一階補件後應該也都會通過，將以罷制罷，反制綠營當家鬧事的惡罷行為。

新北6名國民黨立委都正面臨罷免考驗，外界評估板橋東區立委葉元之處境最為凶險。本報資料照片
新北6名國民黨立委都正面臨罷免考驗，外界評估板橋東區立委葉元之處境最為凶險。本報資料照片

罷免

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