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情勢危險？ 台東白冷會修士歐思定連署罷免藍委黃建賓

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
來台傳教62年的台東白冷會教士歐修定（右）也參與罷免連署，不忍看到台灣被「傅崐萁們」惡搞。圖／挫賓團體提供
來台傳教62年的台東白冷會教士歐修定（右）也參與罷免連署，不忍看到台灣被「傅崐萁們」惡搞。圖／挫賓團體提供

國民黨台東立委黃建賓罷免連署一階通過，二階連署進行中，白冷會修士歐思定也加入連署，表達因為不忍看到台灣被「傅崐萁們」惡搞，所以決心參與連署。罷團表示，連署書已經發出去5千份，樂觀看待二階罷免，預計4月中旬可達標。對此，黃建賓辦公室表示，黃建賓委員始終堅守職責，為台東人爭取公平權益。

民團罷免國民黨立委活動陸續進入第二階段，立委葉元之、王鴻薇及黃建賓等人被視為危險名單。

來台62年的白冷會修士歐思定簽署罷免連署書，他向志工表示，他不喜歡國民黨，在老蔣總統年代，警備總部的人會監視他們，把他們當間諜，干涉宣教內容是用閩南語或國語。

歐修定也說，傅崐萁實在太糟糕，一定有受共產黨影響，他本來對民眾黨還有一些期待，認為可以成為良善的第三勢力，沒想到卻是跟著傅在立法院惡搞，讓他再也忍不住，決定簽罷免連署。他強調，自己年紀大了，無法衝在最前面，但至少有手中的一票，可以表達自己的意見。

罷團志工說，歐修士對台灣的熱愛無庸置疑，也不可能是綠營側翼，因為來自天主，對這片土地的熱愛，讓他不忍看到台灣被傅崐萁們糟蹋。

台東挫賓行動小組表示，本月已經成立挫賓罷團總部，二階連署需要1萬1540份，雖然表定時間是5月4日交件，但他們約4月中旬之後要進行編號造冊，所以希望4月中旬達標，志工群對二階連署結果樂觀看待。

罷免

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