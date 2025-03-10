大罷免會期推討好法案：藍拚還錢於民 綠推減免貨物稅

本屆立法院朝小野大，前兩會期朝野對抗激烈，春節後展開的大罷免潮更是遍地烽火。藍綠本會期紛紛端出民生法案，國民黨推普發現金1萬元、還勞工國定7天假，民進黨祭出各項優惠措施延期，以及提振產業投資、照顧弱勢、青年方案，被外界解讀為力抗「大罷免會期」，強化討好選民。

這個會期為立法院的法案會期，國民黨主打民生法案優先，已多次宣傳包含ＡＩ基本法、電業法、長照保險法、營養午餐法、提高詐騙刑責等，與人民最相關的莫過於「還稅於民」的普發現金、還勞工國7天國定假，也被列為最優先法案。

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨團早該跟進國民黨團提福國利民的法案了，民進黨團過去兩會期頂多僅個別委員的版本，導致國民黨籍召委遲遲等不到民進黨團版本，像是去年學生輔導法修法、2017年司法改革議題都是如此情況，呼籲民進黨團都能盡速提版本。

綠營部分，行政團隊、民進黨團主打「民生經濟牌」，目前優先法案逾40項，聚焦支持產業發展、擴大社會照顧及強化安全韌性三大目標，以及推動國安改革。

行政院也鎖定財經法案，包括產創條例，延長並擴大投資抵減租稅優惠適用範圍，也擬延長節能家電減徵貨物稅措施到2029年底，近期也研議修正就業保險法，延長育嬰留職停薪津貼從現行6個月增加到7個月。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，政府是將經濟發展紅利化為對人民的照顧，無論是0到6歲國家跟你一起養、育嬰補貼加碼、長照3.0及租金補貼戶數擴大，都能看出政府優先照顧弱勢、青年及長者的決心，即便總預算受到很大傷害，未來還是會努力加大照顧。