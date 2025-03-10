國民黨內參民調王鴻薇等3人罷免列危險 黃呂分析：有一區較綠

大罷免潮，國民黨有32名立委罷免案已二階連署。傳出國民黨內參民調，葉元之、黃建賓、王鴻薇被列危險名單。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今天接受媒體人王淺秋專訪，坦言王鴻薇有一點危險，是因為選區之一的中山區比較偏綠，不過現在有回來了。

黃呂錦茹今天接受廣播專訪，對於國民黨這一分內參民調，黃呂錦茹說，她也是看黨中央發布的消息才知道，「是有一點、不過沒有很低啦」。她分析可能與取樣的對象有關，因王選區有兩塊，北松山部分支持度高、很穩，不過中山區過去有一點偏綠，現在王努力經營，大家想不到的昨天辦慶生，王出席許多支持者也都出來幫忙，在戶外拜活動場子人數超過一、兩千人，相當不簡單。

至於新北葉元之，黃呂則認為，葉元之的部分，攻擊他愈多他就會愈強大，現在葉愈紅，全國都知道他的名字，所以愈要被保護，全國各縣市的黨員也都會動起來保護反制罷免，

黃呂錦茹也分析，全台罷免綠委，她認為若能成案9個綠委罷免案，評估至少可罷掉5到7個，台北市選區有雙吳在她手上。

黃呂錦茹也強調，這次的大罷免潮，國民黨認為立委任期都還沒到一年，為什麼民進黨就急著要罷免，覺得很不可思議，根本是在搞內亂。所以她也與台北市的立委有討論，第一是不激怒；第二是再看情形，黨中央也有看法。之前送件沒有通過，是因今年2月20日之後才開始連署罷免案，3月6日就送件。現在再度送件，黨部也幫忙一分一分檢查，再送出去的分數，絕對要與第一次送出去的分數一樣，現在正在等成案，目前戶外連署暫時擱著，但也正盤點內部據點，接下來兩個月內，非常有把握連署到兩階分數。

黃呂錦茹說，台北市罷雙吳，不到半個月就連署出這些分數，現在黨部是有步驟、計畫，每天都在開檢討會，國民黨的優勢是組織工作做得非常好。她舉自己昨天跑五場活動，雖然很累，但到處支持者都是很熱血、很憤慨，對於藍委被發起罷免的對象，都要保護，也感謝趙少康先生之前說國民黨軟趴趴，現在國民黨要硬起來了。