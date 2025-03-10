【即時短評】藍綠競相討好選民 大罷免大放送大民主？

立法院新會期伊始，朝野罕見不將焦點放在政治法案，而是紛紛端出民生牛肉，要比「誰更關心選民」。在大罷免浪潮下，藍綠立委都成為箭靶，各自忙於保住席次的同時，也試圖用政策討好選民，讓這個會期儼然成了「大放送會期」。

國民黨延續「還錢於民」主張，將超徵稅收應發還全民，力推普發現金1萬元，並力拚恢復勞工7天國定假日，訴求勞工權益；民進黨則推出家電減免貨物稅、延長育嬰津貼及各項照顧法案，以及助攻中小企業轉型、投資的法案，試圖在經濟壓力高漲的時代，透過減稅與擴張福利爭取支持。

這些民生政策，表面上對選民有利，背後動機卻令人玩味。朝野此時「比誰更民生」，是真的關心選民，還是試圖緩解罷免仇恨情緒，挽救自身選情？而當政策成為政治攻防的籌碼，是否真的能長遠造福民眾，而不是一次性政策買票？

再者，這些政策是否經過完整評估，或只是變成短期利益考量？例如恢復7天假，對企業人力成本影響為何？稅收超徵拿來普發1萬元，是否會過度僵化？延長津貼是否有穩定財源？減稅是否達到效用，或壓縮政府財政空間？ 這些問題似乎都未經細緻討論。

已有學者示警，立委不該將民生政策視為籌碼，獲得政治紅利，即便民眾確實能在短期獲得利多，但長遠來看，是否會帶來更深的財政與政策負擔，反而債留子孫？

罷免壓力下的「討好式立法」，也可能埋下未來政策隱憂，值得全民深思。