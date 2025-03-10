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罷藍委二階開跑 綠估20人進三階

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁李成蔭林銘翰／台北報導
大罷免潮席捲全台，示意圖。圖／聯合報資料照片
大罷免潮席捲全台，示意圖。圖／聯合報資料照片

罷免已有卅二件罷免國民黨立委提案進入第二階段，根據評估，最終進到第三階段投票最高可達廿人，藍營內參民調顯示，葉元之王鴻薇等人都陷入苦戰；對於民進黨擬啟動政策說明會，由行政院長卓榮泰領軍，預料將為罷免添柴火，民眾黨主席黃國昌昨直呼「民主笑話」。

據親綠民團評估，至少十五至廿名藍營立委罷免案將進入三階，包括台北王鴻薇、徐巧芯李彥秀、羅智強；新北廖先翔、洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福；桃園牛煦庭、魯明哲、涂權吉；新竹林思銘、鄭正鈐，台中廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪；南投游顥；花蓮傅崐萁、台東黃建賓。

知情人士指出，仇恨值高的傅崐萁、王鴻薇、徐巧芯、葉元之等人將成為重要標的，過往表現也會被拿來一一檢視，未來也將分析各地選區結構、民進黨上屆選舉得票數，鎖定最有可能翻盤的六個選區，目標讓綠營重返國會多數。

此外，民進黨預計十二日中常會下達動員令，宣布啟動「人民是頭家政策說明會」，為期一個月，利用周休二日開講，由閣揆領軍加上兩位部長，共十二場，鎖定六都加上花蓮縣，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁。

柯建銘：黨都下令了 還看不懂？

民進黨團總召柯建銘喊出大罷免，還指賴總統會壓軸出場，引來府澄清賴尊重民團自主行動的立場，並說從未有過「出場」討論。柯建銘昨接受風傳媒節目主持人黃暐瀚專訪說，民進黨從黨團到中常會都通過，要做罷免民意後盾，下鄉宣講是黨中央下令，黨主席是賴清德，「這樣大家還看不懂？難道總統要講大罷免這樣才算數？」

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