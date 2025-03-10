藍重整旗鼓 拚罷綠委一階最少9人

面對大罷免潮，國民黨「以罷制罷」卻局勢慘澹，引發基層憂心及憤怒。傳黨內多方勢力正拱台中市長盧秀燕參選黨主席，恐威脅現任黨主席朱立倫連任之路；黨務主管強調，目前已經重整旗鼓，集結組織、宣傳、法務、青年等各系統，吹起反攻號角。

除黨部外，「戰鬥藍」也正規畫系列輔選活動，盼「以戰止戰」。藍營統計上周補件情況，罷免綠營立委一階拚至少九人過關。

罷免民進黨立委一階段連署出師不利，重挫藍軍士氣，不少藍營支持者將矛頭指向朱立倫；中廣前董事長趙少康、新北市議長蔣根煌更接連向黨中央「諫言」。有藍營要角直言，這無疑是朱立倫連任黨主席的警訊。據指出，上周國民黨中常會「炮聲隆隆」。一位不具名的中常委表示，很少出席的蔣根煌五日特地到現場「興師問罪」，蔣在會中提及大罷免目前是卅二比○，基層很焦慮，盼黨中央能更積極。

國民黨人士直言，第一階連署遭「完封」、台積電被迫到美國投資回應慢半拍，是近期兩大傷，恐影響朱連任之路，不過現在二階還有「補考」機會。有藍營要角直言，黨內長期對朱立倫不滿的力量，彷彿藉由趙少康「登高一呼」釋放出來，這無疑是朱立倫的警訊；若盧秀燕還是無法下定決心參選黨主席，這股力量傳出要整合一人出來挑戰。據掌握，黨內不滿朱的勢力已經備好名單，也展開遊說，就待盧確認意願。

朱立倫：公投專攻綠施政問題

針對國民黨將啟動「反廢死」公投作為應對，朱立倫昨指出，反對廢除死刑是多數民眾的立場，但大法官的相關解釋引發社會反感，希望透過公投讓民意充分展現。他強調，這次公投不只是司法議題，更是反映人民對政府施政的不滿；國民黨將集中力量應對執政黨的施政問題。