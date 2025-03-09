快訊

在白宮附近揮舞槍枝！1美國男遭特勤局開槍射擊…當時川普在「這處」

好天氣倒數！2波鋒面接力+冷氣團 這日變天低溫下探13度

「大罷免是民意所趨」柯建銘：賴總統令下鄉宣講 大家還看不懂？

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／本報資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／本報資料照片

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（9日）晚說，大罷免是民意所趨，民進黨團決議要做民意的後盾，黨團會議和中常會都通過了，賴清德總統還說要下鄉宣講，這樣大家還看不懂？難道賴總統要講「大罷免」才算數？

柯建銘喊出大罷免，還指賴總統會壓軸出場，引來總統府澄清賴尊重公民團體自主行動的立場，並說從未有過「出場」的討論。

柯建銘接受風傳媒節目主持人黃暐瀚專訪時說，民進黨從黨團到中常會都通過，要做罷免民意的後盾，3月15日起下鄉宣講是黨下令，黨主席就是賴清德。

柯建銘說，「這樣大家還看不懂？難道總統要講大罷免這樣才算數？」

柯建銘回應總統出場說，他指出，立法院處理財政收支劃分法修正案的覆議結束後，賴總統一定會有態度，總統有其憲法高度，責任是捍衛國家安全。

柯建銘說，他和賴總統與行政院長卓榮泰每周開會，大家考慮的都是國家，想的都是捍衛民進黨與國家價值和安全，以及如何對付國民黨，這是共同理念。

柯建銘為立法院委員會的召委選舉公開槓上同黨立委王定宇和王世堅，如今接受專訪，他說「不回應」就是他的回應，呼籲全黨團結。

柯建銘還說，民眾黨主席黃國昌不要再幻想選市長和選總統，大罷免後民眾黨就會結束，「一個貪汙的政黨，這樣的政黨有人會跟？藍白一起賣台，這樣的政黨會有活路？」

柯建銘說，推動罷免國民黨立委，背後在對抗中共侵略，中共一來台灣人民的生命才產都會歸零，因此他預測國民黨發動罷免民進黨立委的第二階段連署不會成功，「就連（國民黨立法院黨團總召）傅崐萁他老婆都不可能投贊成票，這很簡單的道理。」

卓榮泰 柯建銘 罷免 賴清德

延伸閱讀

柯建銘：婦女節出現罷免41位藍委最重一擊 賊星該敗

竹聯幫黃少岑告別式…柯建銘、李乾龍到場 警方帶回3通緝犯2少年

王定宇被指合謀藍委 羅智強：這種人才柯建銘留著用

【重磅快評】柯建銘動搖黨本 賴清德需要反分裂法？

相關新聞

台中罷藍委許維智勤走客廳 曹興誠：手中的票就是我們的牌

罷免藍營立委的「力挺大罷免團結大會」今下午在台中公園舉辦，台中罷聯召集人杜承哲宣布，第一階段已超過10萬份提議書，並把「...

「大罷免是民意所趨」柯建銘：賴總統令下鄉宣講 大家還看不懂？

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（9日）晚說，大罷免是民意所趨，民進黨團決議要做民意的後盾，黨團會議和中常會都通過了，賴清德...

遭點名大罷免潮中危險名單？ 王鴻薇：提高警覺、勇往直前

罷免戰逼近，外界也開始盤點危險立委，其中包含國民黨立委王鴻薇。她稍早微笑以對，但也強調會提高警覺，不敢掉以輕心，除持續堅...

罷團志工街頭爆衝突 羅明才：敵若主動 必以罷制罷

罷免國民黨立委羅明才的「拔羅波」團隊志工，指控昨天在新店進行罷免宣傳時，志工遭民眾辱罵及推擠，還飆罵「我是賴清德同鄉」，...

罷綠一階補件鎖定5綠委 綠批報復性罷免無正當性

大罷免開戰，藍綠戰況「32比0」震撼基層，藍軍力拚補件一舉通過第一階段連署，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、新北張宏陸、蘇巧慧...

反制綠惡罷！藍營重整旗鼓 各級組織系統、少康幫都出動

綠營大罷免劍指所有區域藍委，國民黨以罷至罷因應，一階卻狀況不斷，遭基層抱怨黨中央沒作為。據掌握，黨中央起初策略是一階段由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。