台中罷藍委許維智勤走客廳 曹興誠：手中的票就是我們的牌

罷免藍營立委的「力挺大罷免團結大會」今下午在台中公園舉辦，台中罷聯召集人杜承哲宣布，第一階段已超過10萬份提議書，並把「罷免慧成宮」的帽子送給出席的聯電創辦人曹興誠，曹也向國父孫中山先生畫面行舉手禮，要大家珍惜中的（罷免）票，表示「這就是我們的牌」。

這項活動由台中罷聯總部、中華保台反共復國黨、塔山之春廖金漳辦公室聯合主辦，除了說是「紀念國父孫中山先生100周年」活動，也聲稱是「力挺大罷免團結大會」。

包括八炯、閩南狼等網紅今都參加，除了台中，彰化、雲林和基隆都有罷免團體到場。球評許維智今也出現在人群中，他表示自己昨天起也以客廳會的形態，進一步參與罷免行動，至今已跑了數個客廳，請人聯連署。

曹興誠說，他曾是國民黨員，這次大罷免，他主張要不分藍綠、重新定議藍綠。他認為，反共就是藍，保護台灣就是綠，今天每個人站出來是代表是非對錯、代表良知和要打擊詐騙，因為今天這些藍白立委都是騙子。藍、白立委說要保護中華民國，但事實上是背叛了中華民國。國民黨不能稱做是國民黨，應該稱做是「投共幫」。

他說，美國總統川普曾經對烏克蘭總統澤倫斯基說「你沒有牌了」，但我們今天手中的牌就是這張票，可以把藍、白騙人的立委、中共滲透台灣的特洛伊木馬通通罷掉，讓全世界看到台灣人可以團結、台灣人願意維護自己的民主自由，台灣是有主權的，這就是我們的牌。