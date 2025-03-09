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遭點名大罷免潮中危險名單？ 王鴻薇：提高警覺、勇往直前

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
罷免戰逼近，外界也開始盤點危險立委，其中包含國民黨立委王鴻薇。她稍早微笑以對，但也強調會提高警覺，持續勇往直前。記者胡經周／攝影
罷免戰逼近，外界也開始盤點危險立委，其中包含國民黨立委王鴻薇。她稍早微笑以對，但也強調會提高警覺，持續勇往直前。記者胡經周／攝影

罷免戰逼近，外界也開始盤點危險立委，其中包含國民黨立委王鴻薇。她稍早微笑以對，但也強調會提高警覺，不敢掉以輕心，除持續堅守黨團幹部崗位外，也會增加與民眾的互動與交流，多舉辦問政說明會等，讓民眾知道她如何為民發聲、推動福國利民法案等，總之一定會勇往直前挺過罷免案。

王鴻薇指出，國民黨中央民調顯示她屬於「危險族群」，她會提高警覺，不敢掉以輕心；有些人認為，因為她擔任黨團幹部，導致仇恨值比較高，不過她還是會堅守崗位，因為黨團幹部是她必須去承擔的責任，不能迴避。

王鴻薇提到，有許多親民進黨媒體也鎖定她，所以在媒體平台或網路上都不停對她做很多批評、責難，甚至是造謠，她會再加強跟選民之間 的互動和交流，也會增加辦活動、問政說明等，讓民眾知道她在立院如何為民眾發聲，如何推動福國利民法案。她強調，無論如何她都會勇往直前，努力挺過罷免案，讓支持者繼續支持她，她也可以繼續為民眾服務。

國民黨 王鴻薇 罷免

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