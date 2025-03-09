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罷團志工街頭爆衝突 羅明才：敵若主動 必以罷制罷

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
罷團指出，昨天在新店建國市場一名紅衣婦女對志工有推擠舉動，試圖搶奪手機，過程中辱罵「混蛋」、「神經病」，甚至比出不雅手勢。記者張策／翻攝
罷團指出，昨天在新店建國市場一名紅衣婦女對志工有推擠舉動，試圖搶奪手機，過程中辱罵「混蛋」、「神經病」，甚至比出不雅手勢。記者張策／翻攝

罷免國民黨立委羅明才的「拔羅波」團隊志工，指控昨天在新店進行罷免宣傳時，志工遭民眾辱罵及推擠，還飆罵「我是賴清德同鄉」，過程全被罷團錄下。罷團說，已報警提告，罷免與選舉同為人民權利，不姑息任何形式的暴力。

「拔羅波」罷免團隊發布聲明指出，昨天在新店建國市場發送罷免傳單時，一名紅衣婦女對志工有推擠、辱罵行為，甚至拍打手機。此外，在小碧潭捷運站，也有另一名花衣婦女辱罵志工。團隊認為，這些行為涉及刑法公然侮辱與誹謗，已委任律師前往新店警分局提告。

罷團提供的影片中可以看到，一名紅衣婦女對志工有推擠舉動，試圖搶奪手機，過程中辱罵「混蛋」、「神經病」，甚至比出不雅手勢。此外，在小碧潭捷運站，也有另一名花衣婦女辱罵志工，言語中使用「混蛋」、「妖孽」等字眼。

罷團表示，台灣是民主法治國家，任何試圖干預罷免活動的行為，都須承擔法律責任，罷免行動啟動後，獲得許多民眾支持，不會因騷擾或壓力而退縮。

對於罷免團隊的指控，立委羅明才今早表示，他並不知情，也未聽聞相關事件，強調「敵若不動，我就不動；敵若主動，必以罷制罷」。

羅明才認為，台灣剛經歷全國性選舉，隨即又發動罷免，形同另一場全國選舉，此舉無疑是反民主，加劇社會對立。他強調，對任何挑戰一向坦蕩蕩、正面迎戰，並形容自己如「陽光一樣，充滿活力與信心」。

罷團指出，昨天在小碧潭捷運站一名花衣婦女辱罵志工，言語中使用「混蛋」、「妖孽」等字眼。記者張策／翻攝
罷團指出，昨天在小碧潭捷運站一名花衣婦女辱罵志工，言語中使用「混蛋」、「妖孽」等字眼。記者張策／翻攝
罷團指出，昨天在新店建國市場一名紅衣婦女對志工有推擠舉動，試圖搶奪手機，過程中辱罵「混蛋」、「神經病」，甚至比出不雅手勢。記者張策／翻攝
罷團指出，昨天在新店建國市場一名紅衣婦女對志工有推擠舉動，試圖搶奪手機，過程中辱罵「混蛋」、「神經病」，甚至比出不雅手勢。記者張策／翻攝

國民黨 罷免 羅明才

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