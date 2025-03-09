罷綠一階補件鎖定5綠委 綠批報復性罷免無正當性

大罷免開戰，藍綠戰況「32比0」震撼基層，藍軍力拚補件一舉通過第一階段連署，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、新北張宏陸、蘇巧慧、山地原住民伍麗華都成標的。綠營立委質疑，報復式報免毫無正當性，甚至多次出現死亡連署，此種目無法紀、戕害民主的做法令人遺憾，相信人民自有是非判斷能力。

罷免綠委第一階段倡議連署提案審查結果掛蛋，激起藍軍支持者危機感。目前罷免民進黨立委，包括北市吳思瑤、吳沛憶、新北張宏陸、蘇巧慧、山地原住民伍麗華的團體，近日已陸續向中選會補件，且補件份數皆比要求補件份數至少多出一倍。

對此，吳思瑤多數受訪提及，自己和吳沛憶成為藍營仇恨式罷免的標的，此種行動經不起檢驗，也毫無正當性，無關公共利益，只圖一黨之私，她也說，自己會平常心看待，相信鄉親會力挺正能量的好立委。

吳沛憶則未進一步回應，但她過去曾指出，她一直相信政治是充滿理想的志業，政治不該是報復、仇恨和滿滿的算計，不管接下來事情會怎麼發展，對手還要出什麼招，「我承諾，我對地方的服務不會被影響、對政治的理念也不會改變」。

新北市部分，民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，國民黨工在新北市透過仇恨動員發動惡罷，補件前先是拿1000多名過世的民眾個資來連署，後來甚至還在直播裡面教導他人偽造文書，不斷造假的行為，將激怒更多人站出來支持罷免國民黨立委。

民進黨立委張宏陸批評，藍綠被提案連署的理由及過程截然不同，藍委因毀憲亂政，及亂刪預算造成政府運作危機而遭公民團體罷免；綠委則是因國民黨為了以罷制罷，由各選區青工系統偽裝公民團體發起，過程中更是因為偽造、抄寫名單，出現高比例的亡者連署及偽造名單。

以自身選區舉例，張宏陸說，一階的連署書才需要2000多份，不合格率竟高達3成，其中更有180份亡者連署，在補件擺攤的直播中，國民黨自導自演的罷免志工，更因忘記關麥克風，將名單抄寫事實直接放送；國民黨目無法紀、戕害民主，完全把台灣人當傻瓜在耍，他相信台灣人自有是非判斷的能力。

伍麗華則說，罷免是要下架不適任立委，國民黨卻是計算票數，瞄準藍大於綠的選區，這還叫做罷免嗎？一階送件後又有高比例不合格、死人連署，藍此番操作令人遺憾。