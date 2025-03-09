反制綠惡罷！藍營重整旗鼓 各級組織系統、少康幫都出動

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聯合報／ 記者王千豪李成蔭／台北即時報導
國民黨黨主席朱立倫（右五）上午前往新北市碧潭出席由新北市黨部與廣慈博愛基金會共同舉辦的「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動。在面對大罷免的浪潮，新北市黨部主委黃志雄（右五）率同新北巿區域立委洪孟楷（右四）、羅明才（右三）、葉元之（右一）、張智倫（左二）、林德福（左一），及不分區立委許宇甄（左三）一同出席。記者黃義書／攝影
國民黨黨主席朱立倫（右五）上午前往新北市碧潭出席由新北市黨部與廣慈博愛基金會共同舉辦的「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動。在面對大罷免的浪潮，新北市黨部主委黃志雄（右五）率同新北巿區域立委洪孟楷（右四）、羅明才（右三）、葉元之（右一）、張智倫（左二）、林德福（左一），及不分區立委許宇甄（左三）一同出席。記者黃義書／攝影

綠營大罷免劍指所有區域藍委，國民黨以罷至罷因應，一階卻狀況不斷，遭基層抱怨黨中央沒作為。據掌握，黨中央起初策略是一階段由民團負責、黨機器二階全面啟動，如今將提早啟動組織系統協助補件。另外，國民黨青年團正做接下來文宣及巡迴宣講等整備，「戰鬥藍」也籌組反惡霸宣傳組，規畫接下來系統性輔選「反惡罷」。

罷免綠委首戰受挫後，黨中央組發系統立即通報各地方縣市黨部，協助民團第一階段補件，高雄市黨部迅速反應，協助民團收取民進黨立委罷免連署書，並公布黨籍立委、議員及區黨部服務處的地址，市黨部同時還製作圖卡，大量轉發宣傳。

黨務主管表示，黨中央將於第二階段全面協助民團，在組織系統方面，會大幅度投入，待第一階段完成補件成案後，黨中央會有非常清楚的指示。此外，這幾天各地方黨部也都會協助民團收件，南部幾位民進黨立委第一階段的補件可望過關。

黨務主管說，不僅組織系統總動員外，文傳會跟考紀會也都扮演重要角色。在宣傳方面，文傳會、智庫、國民黨立院黨團會先就民進黨潑髒水的政策製作澄清的說帖，搭配整體戰略宣傳，且會非常地細緻，待罷綠委一階成案，空戰將轉守為攻。

黨務主管提及，大罷免攻防中難免會有法律攻防，目前也有考紀會主委黃怡騰領軍律師團監督。這名人士呼籲，黨中央並非沒有作為，待第一階段成案後，黨中央將正式吹響反攻號角，全力攜手民團大反攻，請藍營支持者要有信心，一同反惡罷。

國民黨青年團總團長黃騰憲也說，其實青年大眾對於「大罷免」亂象都很厭煩，適逢本會期以民生法案為主，接下來在宣傳上會強化黨籍立委的民生的貢獻；在罷免戰上，除一階讓團隊自主協助民團收件及站點外，面對二、三階也做好文宣及街頭巡迴宣講的準備，直接面對第一線民意，現在待黨中央下令，就隨時可行動。

另外，不只是黨中央各類系統動起來，以資深媒體人趙少康為首的「戰鬥藍」也積極規畫反惡霸宣傳。一名國民黨立委表示，「戰鬥藍」核心成員已籌組反罷小組，正規畫各種輔選方式及系統性宣傳策略，要為遭惡罷的國民黨立委來宣傳不同意罷免，營造串連氣勢，希望藉此遏止惡罷歪風。

以資深媒體人趙少康（中）為首的「戰鬥藍」過去就曾幫基隆市長謝國樑輔選反惡罷，這次也籌組反罷小組，正規畫各種輔選方式及系統性宣傳策略，要為遭惡罷的國民黨立委來宣傳不同意罷免。圖／本報資料照片
以資深媒體人趙少康（中）為首的「戰鬥藍」過去就曾幫基隆市長謝國樑輔選反惡罷，這次也籌組反罷小組，正規畫各種輔選方式及系統性宣傳策略，要為遭惡罷的國民黨立委來宣傳不同意罷免。圖／本報資料照片

國民黨 罷免 趙少康

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