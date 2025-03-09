反制綠惡罷！藍營重整旗鼓 各級組織系統、少康幫都出動

綠營大罷免劍指所有區域藍委，國民黨以罷至罷因應，一階卻狀況不斷，遭基層抱怨黨中央沒作為。據掌握，黨中央起初策略是一階段由民團負責、黨機器二階全面啟動，如今將提早啟動組織系統協助補件。另外，國民黨青年團正做接下來文宣及巡迴宣講等整備，「戰鬥藍」也籌組反惡霸宣傳組，規畫接下來系統性輔選「反惡罷」。

罷免綠委首戰受挫後，黨中央組發系統立即通報各地方縣市黨部，協助民團第一階段補件，高雄市黨部迅速反應，協助民團收取民進黨立委罷免連署書，並公布黨籍立委、議員及區黨部服務處的地址，市黨部同時還製作圖卡，大量轉發宣傳。

黨務主管表示，黨中央將於第二階段全面協助民團，在組織系統方面，會大幅度投入，待第一階段完成補件成案後，黨中央會有非常清楚的指示。此外，這幾天各地方黨部也都會協助民團收件，南部幾位民進黨立委第一階段的補件可望過關。

黨務主管說，不僅組織系統總動員外，文傳會跟考紀會也都扮演重要角色。在宣傳方面，文傳會、智庫、國民黨立院黨團會先就民進黨潑髒水的政策製作澄清的說帖，搭配整體戰略宣傳，且會非常地細緻，待罷綠委一階成案，空戰將轉守為攻。

黨務主管提及，大罷免攻防中難免會有法律攻防，目前也有考紀會主委黃怡騰領軍律師團監督。這名人士呼籲，黨中央並非沒有作為，待第一階段成案後，黨中央將正式吹響反攻號角，全力攜手民團大反攻，請藍營支持者要有信心，一同反惡罷。

國民黨青年團總團長黃騰憲也說，其實青年大眾對於「大罷免」亂象都很厭煩，適逢本會期以民生法案為主，接下來在宣傳上會強化黨籍立委的民生的貢獻；在罷免戰上，除一階讓團隊自主協助民團收件及站點外，面對二、三階也做好文宣及街頭巡迴宣講的準備，直接面對第一線民意，現在待黨中央下令，就隨時可行動。