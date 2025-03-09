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卓榮泰擬領軍大罷免宣講 黃國昌轟：太離譜了！民主笑話

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

罷免議題延燒，民進黨啟動政策說明會，預計由行政院長卓榮泰領軍，民眾黨主席黃國昌今天說，民進黨發動大罷免已經很誇張，行政部門還要介入召開說明會，「這件事情如果是真的，台灣的民主憲政可能會創下世界民主笑話」，民進黨政府正把台灣帶往沈淪的方向走。

民眾黨國家治理學院上午舉行「台灣AI產業與能源政策挑戰與展望」座談會，並且邀請和碩集團董事長童子賢演講。黃國昌會前受訪時表示，怎麼會有行政部門號召下鄉宣講、發動罷免在野黨立委，他本人也要再次鄭重請教賴清德總統，「卓榮泰這樣做，是你授意的嗎？」

黃國昌直言，行政部門下鄉宣講大罷免，完全就是踐踏台灣民主憲政，民眾黨會用最嚴肅的態度面對，希望賴總統能夠說清楚講明白。

媒體詢問，民眾黨是否出手協助國民黨立委反制，黃國昌聽聞後則說，最根本的問題還是在於民進黨，「之前說不關民進黨的事，現在已經升級到行政部門配合下鄉宣講，這件事情太離譜了吧」，現在有很多事情需要解決，民進黨政府不好好施政，只會一天到晚搞大罷免，「這件事情非常嚴重，請賴總統說清楚講明白。」

針對民眾黨前主席柯文哲何時返家奔喪，黃國昌表示，民眾黨尚未接到任何通知，協助柯文哲及其家人度過最困難的時刻，本來就是全黨上下的共同心願跟想法，他本人基於台灣禮俗不便到場致意，但是已經責成秘書長周榆修舉行準備會議，希望明天的告別式一切圓滿平和順利，民眾黨會用最實際的行動支持柯家人。

民眾黨國家治理學院今天舉辦座談，邀請和碩董事長童子賢（右）演講，民眾黨主席黃國昌（左）表達感謝童子賢能到場分享。記者潘俊宏／攝影
民眾黨國家治理學院今天舉辦座談，邀請和碩董事長童子賢（右）演講，民眾黨主席黃國昌（左）表達感謝童子賢能到場分享。記者潘俊宏／攝影

卓榮泰 罷免 黃國昌

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