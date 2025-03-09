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幕後／罷藍二階開跑「20人」危險名單曝 6選區必殺

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
大罷免潮席捲全台，示意圖。圖／聯合報資料照片
大罷免潮席捲全台，示意圖。圖／聯合報資料照片

罷免席捲全台，由民團發動的罷免國民黨行動，已有32件順利邁入第二階段，與此同時，罷免綠委的件數仍掛蛋，戰況懸殊。據評估，最終能進到第三階段投票最多可達「20人」，名單中靠包括仇恨值高的徐巧芯、王鴻薇、傅崐萁，並精準分析最有可能拚補選翻盤的6個選區，力拚民進黨國會過半。

根據「公職人員選舉罷免法」，罷免立委的第二階段連署，須在2個月內搜集選舉人數10％，也就是第一階段的10倍，審核通過才能進入第三階段投票，同意票須多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上即通過。

為替罷免加溫，近來親綠民團網羅名嘴、KOL組「罷免助講團」，由聯電前董事長曹興誠領軍，成為還有知名球評石明謹、文學作家朱宥勳、金曲歌手謝銘祐、揭露中共統戰手法的八炯、閩南狼、百萬YouTuber呱吉、受中共迫害的人權工作者李明哲等，首站就選在國民黨立院黨團總召傅崐萁選區花蓮。

知情人士分析，罷免屬於單向攻擊，沒有明確標地可防，相當難守，國民黨對手就是一群民眾，而國民黨立委內部又分為主戰派和主和派，目前在媒體前活躍的大多是主戰派，近期觀察，這些人大多有將戰火轉移到其他選區的舉動，背後反映出藍委自覺危險，至於主和派大多為席次穩固，盼氣氛越冷越好。

據民團評估，目前32名藍營立委罷免案進入二階後，最終約15人至20人有望進入三階投票，包括台北王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強；新北廖先翔、洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福；桃園牛煦庭、魯明哲、涂權吉；新竹林思銘、鄭正鈐，台中廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪；南投游顥；花蓮傅崐萁、台東黃建賓。

親綠人士指出，仇恨值高的傅崐萁、王鴻薇、徐巧芯、葉元之等人將成為重要標地，過往表現也會被拿來一一檢視，且國會議題仍多，不擔心二階罷免降溫、沒素材可發揮。

此外，由於距離民進黨國會過半目標仍差6席，先前綠營內部韓出「罷免6席、選上6席」，但政治現實能否達成猶未可知。該人士指出，分析各地選區結構、民進黨上屆選舉得票數，將鎖定6區可望透過罷免、補選翻轉藍綠版圖，力拚國會過半目標。

罷免

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