反制綠惡罷 藍有信心罷綠委一階提案陸續補件

中選會日前審議，12名民進黨立委的罷免案一階未達門檻，引爆藍營基層怒火。相關罷團近日加緊腳步向中選會補件拚過關。國民黨表示，對罷綠提案陸續達成有信心，也會在相應階段有不同因應做法。

罷免綠委第一階段倡議連署提案審查結果掛蛋，激起藍軍支持者危機感。目前罷免民進黨立委，包括北市吳思瑤、吳沛憶、新北張宏陸、蘇巧慧、山地原住民伍麗華的團體，近日已陸續送出補件，且補件份數皆比要求補件份數至少多出一倍。

中選會補件期限在即，有藍委認為，相較綠營仇恨動員力強，藍營選民對罷免投票相對冷感，先前罷免綠委提案未過門檻，掀起支持者危機意識，若要達成反制力道，起碼要拚10名綠委罷免案補件過關。

國民黨中央仍維持一階連署不站上第一線基調，現階段仍以反惡罷，穩固被罷藍委情勢為主。在41席區域藍委中，有35人遭逢罷免，其中，葉元之、黃建賓被多次點名情勢危急，若能守住，整體安全過關機會就會大增。

國民黨主席朱立倫今天受訪時也說，黨內一直在做相關民調，最新民調顯示，不同意罷免仍比同意罷免的比例高約20個百分點，當然每位委員的個別情況不同，一定會針對不同的選區加強。