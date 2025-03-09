柯建銘：婦女節出現罷免41位藍委最重一擊 賊星該敗

民進黨立院黨團總召柯建銘深夜臉書表示，台灣人的良心葉春蓮 ，在聯電創辦人曹興誠與志工陳財能見證下，簽了罷免國民黨立委傅崐萁的二階連署書，這是38婦女節給台灣女性最好的禮物。

花蓮退休教師葉春蓮，外號「葉霸」，因嗆聲國民黨立法院黨團總召傅崐萁遭架離出場，推拉過程引起爭議。

柯建銘指出，葉春蓮加入連署，是第二階罷免連署啟動最好的起手式，大罷免大成功。這是罷免國民黨41名立委最重一擊，也是壓垮國民黨的最後一根稻草。

柯建銘說，台灣有數不盡、無所不在、百萬千萬個「葉霸」，就如同罷免國民黨立委王鴻薇而遭國民黨肉搜的「阿美」，也是數不盡、無所不在的。

柯建銘表示，葉霸與阿美是台灣女性最美麗的臉龐，國民黨賊星已敗，作孽造孽豈有不畏果。