基隆藍綠民代互罷 謝國樑勸和

國民黨基隆市立委林沛祥遭罷免連署，多位民進黨議員投入協助；藍軍也由民團發動罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪，昨在仁愛市場前連署，國民黨基隆市黨部聲援。市長謝國樑昨喊話請大家高抬貴手，讓基隆享有該有的平靜。

謝國樑昨參加228追思活動，會後受訪。他說，去年經歷的市長罷免案，他是受害人，當初罷免的理由現在來看並不存在，他以當事人的角色來呼籲，社會需要更多的祥和，要更多的思慮，呼籲雙方理性看待。

謝國樑表示，希望未來在基隆的罷免能避免就避免，林沛祥先被提出罷免連署，目前還在進行中，希望大家多釋出一些善意，就像今天在海洋廣場的228追思活動，讓基隆能夠真正被撫平；他說，基隆歷經去年的市長罷免案，傷痕也需要被撫平的，市民需要休息，請大家高抬貴手，讓基隆平靜。

另外，罷綠委案一階連署成案掛零，北市議員鍾小平轟自家人亂搞成「奇恥大辱」；北市黨部主委黃呂錦茹撂重話「不喜歡就退黨」；鍾再批黃呂失格。黨主席朱立倫昨引用國父精神喊話「放下小我、成就大我、團結一致。」唯有團結一致，宣揚重要的理念，國民黨民代才能受到肯定。

朱立倫說，現在面對第二階段的問題，不管反惡霸或地方連署，大家都要一起努力，二階段還有2個多月，需要大家一起團結努力。