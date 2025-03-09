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藍白合作推公投？ 黃國昌：詳細討論

聯合報／ 記者林麗玉翁唯真屈彥辰／連線報導
國民黨主席朱立倫（中）表示，目前黨內共識將首推反廢死公投。記者曾原信／攝影
國民黨主席朱立倫（中）表示，目前黨內共識將首推反廢死公投。記者曾原信／攝影

針對國民黨另闢公投戰場反制大罷免，黨主席朱立倫昨表示，很多人提各種想法，目前結論有反廢死公投，其他議題還沒有共識。

民眾黨主席黃國昌昨天表示，重要的公共政策藉由公民投票反映全民意志，本來就是一種在現行民主憲政下，讓人民表達意見非常好的方式，對於國民黨公投題目反廢死，黃表示，其實大部分人民已支持，並不贊成廢死政策再推動。

黃國昌說，若接下來要推動公投，題目也勢必牽涉藍白是否有所共識，「如果有需要，還是要找個時間大家坐下來，把我們認為多數台灣人民關心議題，做比較詳細的討論」。

參與五日研商會議人士說，反對式公投的題目設計不易，若設計得太複雜，一般民眾不易看懂。另外，台灣雖有超過八成民意反對廢死，事實上台灣沒有真正廢死，民進黨政府不久前才執行槍決，假設國民黨真提出反廢死公投或「反實質廢死」公投，民進黨大可再執行槍決，展現台灣並無廢死，公投正當性將消失。

國民黨智庫在會中也提醒須思考「公投要反對什麼事情」，假設要「公投綁罷免」，罷免是要請選民出來反對，不能有「公投請人贊成，罷免請人反對」情況。

公共政策 廢死 朱立倫 罷免 黃國昌

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