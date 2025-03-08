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台中「罷免慧成宮」明首場聯合造勢 網紅八炯、閩南狼助陣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市新文化協會今號召青年到台中二七部隊紀念碑「野餐」吃飯丸，緬懷「二七部隊」。記者趙容萱／攝影
台中市新文化協會今號召青年到台中二七部隊紀念碑「野餐」吃飯丸，緬懷「二七部隊」。記者趙容萱／攝影

罷藍委團體昨扛「罷免慧成宮」令旗領取二階連署書，罷免台中6藍委邁二階。罷團今參與「食飯丸，紀念二七部隊」活動設連署點，吸引民眾連署；罷團首場聯合造勢「力挺大罷免團結大會」明天下午2時至5時在台中公園登場，網紅八炯、閩南狼將出席。

台中市新文化協會理事長陳彥斌說，二二八事件，數百民眾自發組成民軍「二七部隊」武裝抗暴，大多為男學生青年，女青年也不缺席，照顧傷患，並包飯丸供二七部隊當伙食。

今天下午2時，台中市新文化協會號召台灣各地的青年到台中東區二七部隊紀念碑，「野餐」吃飯丸，緬懷「二七部隊」，現場並邀請3個罷團，包括中四罷免廖偉翔「展翅廢翔」、中五罷兔黃健豪「斷健行動」、中六罷免羅廷瑋「敲羅行動」短講。罷團設置連署點，吸引民眾連署。

台中、彰化、雲林3縣市罷免團體上午扛著「罷免慧成宮」令旗，到中選會領取罷免立委第二階段連署書，接著緊鑼密鼓進行連署，台中市罷免羅廷瑋的「敲羅行動」搶得頭香，下午一點半起在4個據點展開連署，目標7萬份；其次是罷免黃健豪的「斷健行動 」，3點半在兩處公園出攤。罷團打鐵趁熱，

罷團今在「食飯丸，紀念二七部隊」活動會場設置連署點，吸引民眾連署。記者趙容萱／攝影
罷團今在「食飯丸，紀念二七部隊」活動會場設置連署點，吸引民眾連署。記者趙容萱／攝影
罷團今在「食飯丸，紀念二七部隊」活動會場設置連署點，吸引民眾連署。記者趙容萱／攝影
罷團今在「食飯丸，紀念二七部隊」活動會場設置連署點，吸引民眾連署。記者趙容萱／攝影

罷免

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