台中「罷免慧成宮」明首場聯合造勢 網紅八炯、閩南狼助陣

罷藍委團體昨扛「罷免慧成宮」令旗領取二階連署書，罷免台中6藍委邁二階。罷團今參與「食飯丸，紀念二七部隊」活動設連署點，吸引民眾連署；罷團首場聯合造勢「力挺大罷免團結大會」明天下午2時至5時在台中公園登場，網紅八炯、閩南狼將出席。

台中市新文化協會理事長陳彥斌說，二二八事件，數百民眾自發組成民軍「二七部隊」武裝抗暴，大多為男學生青年，女青年也不缺席，照顧傷患，並包飯丸供二七部隊當伙食。

今天下午2時，台中市新文化協會號召台灣各地的青年到台中東區二七部隊紀念碑，「野餐」吃飯丸，緬懷「二七部隊」，現場並邀請3個罷團，包括中四罷免廖偉翔「展翅廢翔」、中五罷兔黃健豪「斷健行動」、中六罷免羅廷瑋「敲羅行動」短講。罷團設置連署點，吸引民眾連署。