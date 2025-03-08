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藍號召罷免林俊憲、王定宇 綠回擊「反惡霸護預算」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員王家貞號召市民，針對民進黨立委林俊憲、王定宇展開第一階段罷免連署。本報資料照片
國民黨台南市議員王家貞號召市民，針對民進黨立委林俊憲、王定宇展開第一階段罷免連署。本報資料照片

國民黨台南市議員王家貞號召市民，針對民進黨立委林俊憲、王定宇展開第一階段罷免連署，強調要「反詐騙、罷免騙子黨」，並批評民進黨長期執政卻未能兌現承諾，使地方建設停滯，甚至縱容詐騙問題嚴重化。民進黨台南市議員蔡筱薇反擊表示，國民黨惡意刪減預算，影響台南重大建設，呼籲藍營議員回歸理性，共同捍衛地方發展。

王家貞表示，民進黨執政多年，無論是中央或地方，皆以「騙」為核心策略，從台南小巨蛋興建跳票、國父銅像復位承諾落空，到對詐騙集團束手無策，已嚴重損害市民權益。因此，她號召選區內民眾至其服務處連署罷免林俊憲、王定宇，強調「唯有下架民進黨，才能讓台南與全台恢復清廉與誠信」。

蔡筱薇則批評藍白兩黨惡意亂刪預算，嚴重杯葛台南市的重大建設，呼籲王家貞及其他國民黨議員起義回歸，共同站出來維護總預算案。

蔡筱薇說，因國民黨與民眾黨在中央惡意刪減或凍結地方建設預算，使台南的交通改善計畫嚴重受創，影響總經費高達14億4500萬元。包括王家貞選區的東區受影響的多項建設，包括台南火車站站前轉乘計畫、裕農路交通改善工程、AI道安分析系統等，王家貞今天要力挺自己的黨出來砍這些預算，有沒有想過要怎麼對東區的民眾有所交代？

蔡筱薇呼籲，國民黨台南市議員應「起義回歸」，與地方基層站在同一陣線，向國民黨中央表達反對惡意刪預算的立場。她更點名不分區立委謝龍介，指責其在中央「作秀胡搞」，希望地方藍營議員不要為其政治操作買單。

民進黨台南市議員蔡筱薇回擊「反惡霸，護預算」，呼籲正藍軍王家貞起義回歸。圖／蔡筱薇提供
民進黨台南市議員蔡筱薇回擊「反惡霸，護預算」，呼籲正藍軍王家貞起義回歸。圖／蔡筱薇提供

罷免

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