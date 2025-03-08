基隆綠罷立委、藍罷議員 謝國樑喊話：請大家高抬貴手

民團發起罷免國民黨基隆市立委林沛祥，多位民進黨議員協助連署，藍軍也由民團發動罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪2人，今天上午在仁愛市場前連署，國民黨基隆市黨正式站出來聲援協助連署罷免議員。市長謝國樑今天喊話，請大家高抬貴手，讓基隆享有該有的平靜。

謝國樑今天下午參加228追思活動後受訪說，他去年經歷過全台灣唯一的市長罷免案，是罷免的受害人，當初罷免的理由，現在來看並不存在，他以自己做當事人的角色出發來呼籲，社會需要更多的祥和，要更多的思慮，呼籲雙方大家理性看待。

謝國樑表示，未來在基隆的罷免，應該能避免就避免，立委林沛祥是先被提出罷免連署的，而且到目前這些計畫都還在進行中，希望大家多釋出一些善意，就像今天在海洋廣場的228追思活動，讓基隆能夠真正被撫平。