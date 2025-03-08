快訊

被關52天終於能回家！南韓檢方不抗告 尹錫悅親自走出拘留所

致命傷曝光！雲云董座揮刀砍死技術長 下周將解剖釐清死因

笑不出來了？美「迷惑系」網紅南韓鬧事踢鐵板 被控多項罪名恐關10年

外傳民眾黨對罷免態度趨保守 黃國昌：反對綠色威權立場未動搖

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
大綠營推動大罷免，藍營也決定另開公投戰場牽制大罷免，而外傳民眾黨對於罷免情況，態度轉保守。民眾黨主席黃國昌（左2）今受訪表示，由民進黨所發動的大罷免，完全沒有正當性的基礎。記者翁唯真／攝影
大綠營推動大罷免，藍營也決定另開公投戰場牽制大罷免，而外傳民眾黨對於罷免情況，態度轉保守。民眾黨主席黃國昌（左2）今受訪表示，由民進黨所發動的大罷免，完全沒有正當性的基礎。記者翁唯真／攝影

綠營推動大罷免，藍營決定另開公投戰場牽制大罷免，外傳民眾黨對罷免態度轉保守。民眾黨主席黃國昌今受訪表示，由民進黨所發動的大罷免，完全沒有正當性的基礎，網媒匿名的報導放話，要代表民眾黨發言並非科學現象，強調反對綠色威權立場未動搖。

台灣民眾黨桃園市黨部為38婦女節舉行致敬活動，黃國昌出席受訪說，目前台灣國內外要面對解決問題太多了，非常多基層人民在生活及工作上都面對相當的衝擊，從農曆年時就一再呼籲賴清德總統，好好的做一點實事，不要一天到晚在搞撕裂台灣社會的事情，「特別是由民進黨所發動的大罷免，完全沒有正當性的基礎」。

而關於有網媒報導內容，黃表示，他看了非常的驚訝，必須要說民眾黨內部根本沒有這樣的討論，引用一些匿名的放話，說黨的立場轉趨保守，怎麼會無中生有去生這種東西出來。

黃說，成為台灣民眾黨的黨主席他從沒聽過這樣的話，用一些匿名的報導然後放話，要代表台灣民眾黨發言這不是一個很科學的現象，在剛剛所講的那個原則之上，台灣民眾黨對於要深化及守護台灣的民主，反對綠色的威權立場從來都沒有動搖。

針對國民黨發起反制公投，反廢死議題規畫想在立院用提案方式單獨通過，民眾黨是否會贊同?黃表示，把重要的公共政策藉由公民投票反映全民的意志，這本來就是一種在現行民主憲政下面，讓人民表達意見非常好的方式，那對於可能在今年8月所要提出來的公投的題目反廢死，其實大部分人民已支持，並不贊成廢死政策再推動。

黃國昌說，若接下來要推動公投，題目內容也勢必牽涉藍白是否有所共識，「如果有需要，還是要找個時間大家坐下來，把一下我們認為多數台灣人民關心議題，做比較詳細的討論」。

罷免

延伸閱讀

柯妻申請柯文哲10日奔喪 黃國昌曝奔喪許可已通過

替藍營站台反罷免？ 黃國昌：以最大善意敞開大門

李孟諺回鍋政院任顧問 黃國昌：是新潮流都沒關係？

證實與藍黨團三長碰面 黃國昌：優先法案7大領域有交集

相關新聞

互槓！主委撂重話退黨 鍾小平稱愛黨1萬倍..朱立倫出手了

大罷免潮，因罷綠委案一階連署成案掛零，台北市議員鍾小平轟自家人亂搞「奇恥大辱」；北市黨部主委黃呂錦茹撂重話「如果不喜歡就...

藍推公投反制罷免 呼聲最高反廢死 綠營一招就可破解

大罷免潮席捲全台，國民黨擬以「公投綁罷免」反制。公投聚焦題目包括「反廢死」、能源相關議題等，但有與會日前研商對策會的人士...

曹興誠獻花「合體」葉春蓮 要帶動罷免傅崐萁熱潮

花蓮退休老師葉春蓮「葉霸」嗆立委傅崐萁事件餘波盪漾，罷免藍委主要領銜人曹興誠今天拜訪葉老師，藉著三八婦女節獻花，也稱讚她...

藍號召罷免林俊憲、王定宇 綠回擊「反惡霸護預算」

國民黨台南市議員王家貞號召市民，針對民進黨立委林俊憲、王定宇展開第一階段罷免連署，強調要「反詐騙、罷免騙子黨」，並批評民...

基隆綠罷立委、藍罷議員 謝國樑喊話：請大家高抬貴手

民團發起罷免國民黨基隆市立委林沛祥，多位民進黨議員協助連署，藍軍也由民團發動罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪2人，今天上午在...

外傳民眾黨對罷免態度趨保守 黃國昌：反對綠色威權立場未動搖

綠營推動大罷免，藍營決定另開公投戰場牽制大罷免，外傳民眾黨對罷免態度轉保守。民眾黨主席黃國昌今受訪表示，由民進黨所發動的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。