外傳民眾黨對罷免態度趨保守 黃國昌：反對綠色威權立場未動搖

綠營推動大罷免，藍營決定另開公投戰場牽制大罷免，外傳民眾黨對罷免態度轉保守。民眾黨主席黃國昌今受訪表示，由民進黨所發動的大罷免，完全沒有正當性的基礎，網媒匿名的報導放話，要代表民眾黨發言並非科學現象，強調反對綠色威權立場未動搖。

台灣民眾黨桃園市黨部為38婦女節舉行致敬活動，黃國昌出席受訪說，目前台灣國內外要面對解決問題太多了，非常多基層人民在生活及工作上都面對相當的衝擊，從農曆年時就一再呼籲賴清德總統，好好的做一點實事，不要一天到晚在搞撕裂台灣社會的事情，「特別是由民進黨所發動的大罷免，完全沒有正當性的基礎」。

而關於有網媒報導內容，黃表示，他看了非常的驚訝，必須要說民眾黨內部根本沒有這樣的討論，引用一些匿名的放話，說黨的立場轉趨保守，怎麼會無中生有去生這種東西出來。

黃說，成為台灣民眾黨的黨主席他從沒聽過這樣的話，用一些匿名的報導然後放話，要代表台灣民眾黨發言這不是一個很科學的現象，在剛剛所講的那個原則之上，台灣民眾黨對於要深化及守護台灣的民主，反對綠色的威權立場從來都沒有動搖。

針對國民黨發起反制公投，反廢死議題規畫想在立院用提案方式單獨通過，民眾黨是否會贊同?黃表示，把重要的公共政策藉由公民投票反映全民的意志，這本來就是一種在現行民主憲政下面，讓人民表達意見非常好的方式，那對於可能在今年8月所要提出來的公投的題目反廢死，其實大部分人民已支持，並不贊成廢死政策再推動。

黃國昌說，若接下來要推動公投，題目內容也勢必牽涉藍白是否有所共識，「如果有需要，還是要找個時間大家坐下來，把一下我們認為多數台灣人民關心議題，做比較詳細的討論」。