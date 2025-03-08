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影／國民黨基隆黨部幫連署罷免綠議員 鄭文婷批：不演了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
今天上午罷免鄭文婷志工在仁愛市場前連署，由國民黨基隆市黨部發言人潘艾嘉（左）帶領。記者游明煌／攝影
今天上午罷免鄭文婷志工在仁愛市場前連署，由國民黨基隆市黨部發言人潘艾嘉（左）帶領。記者游明煌／攝影

藍軍為反制罷免國民黨基隆市立委林沛祥，也由民團發動罷免民進黨基隆議員鄭文婷、張之豪2人，今天上午在仁愛市場前連署，國民黨基隆市黨部正式站出來聲援，一起協助連署罷免議員。鄭文婷指國民黨「不演了」。

基隆市公民團體「基隆絕沛」發動罷免林沛祥，上月到中選會送交3355份罷免提議人連署書，第一階段結果尚未出爐。藍軍展開反制行動，由民團基隆市公共事務學會號召發起罷免民進黨基隆市安樂區員張之豪、仁愛區鄭文婷2名議員第一階段都還要補件。

今天上午罷免鄭文婷志工在仁愛市場前連署，由國民黨基隆市黨部發言人潘艾嘉帶領，她說，國民黨今天會站出來聲援罷免民進黨議員行動，是因為之前民進黨的罷免市長謝國樑案，整個基隆市已大傷元氣、勞民傷財，如今民進黨又來罷免優質立委林沛祥，一般民眾都非常反感，希望不要再耗費社會資源，所以要「以戰止戰」，希望維護基隆的和諧。

潘艾嘉表示，罷免鄭文婷的原因，先前東岸商場爭議中，她並沒有站在市民的立場發聲，還有議員也不適任，對市府推行的騎樓整平政策，在網路上有錯誤的示範，她比較想選立委，比較沒有專注自己議員的服務，透過罷免維護市民的權益。

鄭文婷回應，罷免她根本從頭到尾是國民黨主導，如今講什麼聲援，就只是「不演了」，國民黨自打嘴巴。說她沒有服務根本就是睜眼說瞎話，今天國民黨的連署攤位被民眾嗆，「選不贏就要罷免人家」，就可證明她有沒有服務。

鄭文婷表示，東岸商場爭議她都是站在市民的立場，她從頭到尾都主張是市府的財產，但市長強行破壞門鎖的行為，在程序和手段上都不對，即使不起訴也不代表這樣的行為是可以的、合法的，國民黨不要誤導市民、抹黑她。

國民黨 民進黨 罷免

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