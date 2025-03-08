藍推公投反制罷免 呼聲最高反廢死 綠營一招就可破解

大罷免潮席捲全台，國民黨擬以「公投綁罷免」反制。公投聚焦題目包括「反廢死」、能源相關議題等，但有與會日前研商對策會的人士憂心，反對式的公投主文不易設計，不能太過複雜，且未必真能如預期催出罷免反對票，以反廢死公投為例，若民進黨政府再執行槍決，反廢死公投的正當性即不攻自破。

國民黨立院黨團總召傅崐萁5日宣布，將提出公投全面應戰大罷免。針對公投題目，國民黨智庫近日提供方向均為正面表列，國民黨立委期望題目設計為「不同意」民進黨現行政策，炒熱反綠氣勢，因應綠營的下鄉宣講總預算戰。

與會研商會議的人士說，現在面對的困境是，綜合各項民調，反對罷免者比支持罷免者多很多，但贊成罷免者的投票意願高，反對罷免者的投票意願低，多數民眾反對罷免，卻都是強烈支持罷免者出來投票。

他還原5日會議情況，當天有與會者提出是否用公投帶動民眾投票意願，智庫有研擬出些方案，一是聚焦反廢死，另一是聚焦能源相關議題，智庫方面提醒須思考「公投要反對什麼事情」，假設要走「公投綁罷免」，罷免是要請選民出來反對，不能出現「公投請人贊成，罷免請人反對」的情況。

該人士認為，問題是反對式的公投，題目、主文不容易設計，若設計得太複雜，一般民眾也看不懂，反而可能造成反效果，2018年多項公投主文不就是設計得太複雜，還要大力說明？公投時間緊迫，公投在8月23日投票，三個月前公告，所以最晚必須落在5月23日處理完畢，中間還有作業程序要走。而在當天現場有委員表示反對意見，公投不是沒有成本。

該人士提醒，以反廢死為例，台灣超過8成民意反對廢死，但是「台灣並沒有真正廢死」，別忘了不久前才剛執行槍決，假設國民黨真提出反廢死公投或所謂的「反實質廢死」公投，民進黨大可再槍決一個死刑犯，展現台灣並無廢死，公投正當性便消失了。反廢死看似民意支持度高，但公投要有一種情緒，都沒有罪大惡極的死囚逃死事件再發生，或發生毛骨悚然的重大刑案，最後投票結果真的會完全符合民意支持度嗎？這要持保留態度。

另有藍營人士表示，想利用公投催出選民投罷免反對票雖為反制方法之一，然而2022年九合一大選當時也有修憲公投，選戰打到後來，哪一個人在管修憲公投？都是專注在自己的選舉。講都很容易，想也很容易，各個面臨罷免的委員進入最後投票前一個半月到兩個月，所剩時間是用來宣講公投，還是全力迎戰罷免？委員光顧自己的罷免都沒時間，誰有時間幫忙宣傳公投？另一重要的點是，能不能讓公投綁罷免，決定權從來不在國民黨身上，或者是在野黨身上，而是在中選會。