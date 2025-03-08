反制大罷免！台中罷綠委開第1槍 市黨部喊這時機迎戰

台中是大罷免的指標縣市，因市長盧秀燕身分敏感，6藍委全數進入二階罷免，罷免2名綠委則一階補件。國民黨台中市黨部主委顏文正說，黨部高掛2幅反惡罷大看板，待罷綠委一階過關後，正面迎戰，提供罷免連署站及宣講。

台中罷免6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等一階全數過關，6罷團昨同步領取二階表格，正式邁入二階連署；罷免綠委蔡其昌、何欣純一階未達提議門檻，須在10天內補件，2罷團著手補件。

顏文正今參與國民黨台中市大里霧峰區黨部、民眾服務社「紀念總理孫中山逝世百年暨婦女節空間翻新揭牌茶會」時說，民進黨發動的大罷免，在各項民調都反映出「弊大於利」、「絕大多數民意不支持」，但綠營不甩民意，一意孤行。國民黨民代服務與問政品質都在水準之上，不會主動挑釁，但也不懼戰，會謹慎以對。