互槓！主委撂重話退黨 鍾小平稱愛黨1萬倍..朱立倫出手了

大罷免潮，因罷綠委案一階連署成案掛零，台北市議員鍾小平轟自家人亂搞「奇恥大辱」；北市黨部主委黃呂錦茹撂重話「如果不喜歡就退黨」，鍾再反擊黃呂失格並稱比她愛黨一萬倍。黨主席朱立倫今引國父精神喊話，「放下小我、成就大我、團結一致」。

朱立倫今天上午出席國父孫中山先生逝世100周年紀念日植樹活動，媒體問朱，是否要同志不要內部找敵人？朱說，他相信今天大家都有提到，國父精神最偉大的就是能夠「放下小我、成就大我、團結一致」。對國民黨來說，唯有大家團結一致，讓我們重要的理念宣揚出去，同時讓我們這些民意代表、立委，都可以受到大家的肯定。

另外，對於民眾黨內部對於反罷態度愈顯低調。朱立倫說，他一向強調，任何事情都要自立自強，也歡迎各方的鞭策與鼓勵、還有協助，最主要是自己要努力，努力的過程一定要不斷爭取更多支持，也謝謝民眾黨朋友第一階段有幫忙。

朱說，現在大家關心的是面對第二階段的問題，不管是反惡霸，還有地方連署的問題，這都是大家要一起努力，二階段還有兩個多月時間，這是最需要大家一起團結努力的時候。