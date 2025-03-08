提「反台積電出走」公投？朱立倫：很多人提想法還沒共識

綠推大罷免，傳國民黨智庫鎖定反廢死、反空汙、恢復部分國定假日，及攸關國安的反台積電出走等公投案，扭轉「惡罷」劣勢。黨主席朱立倫今表示，很多人提各種想法，目前結論有反廢死公投，還會不會有其他議題目前則還沒有共識。

朱立倫今天上午與台北市長蔣萬安、北市黨部主委黃呂錦茹出席國父孫中山先生逝世100周年紀念日植樹活動，對於接下來將發動公投綁罷免反制，朱說，目前反廢死公投是大家的共識，可以讓民眾在公投的時候，可以出來表達意見。

對於民進黨將下鄉宣講，國民黨是否有相關反制？朱立倫說，國民黨在過年後，已經透過團拜方式在各地暖身，各立委也都有安排地方的問政說明會，朱立倫說，他最近也與很多立委談到很重要的問政說明會主題，包括為了地方爭取到多少建設預算，如財劃法等，這也是地方最關心的議題。

朱提到，問政說明會也會說明避免浪費，刪減很多可能造成貪汙、可能造成浪費的預算；還有爭取還錢於民、還假於民等民生議題，透過這樣的地方的問政說明會，讓大家肯定國民黨地方立委，努力為全民來打拚。