聽新聞
0:00 / 0:00
下軍令葉元之禁綠政論？朱立倫曝一貫要求：非針對某人
大罷免潮，傳出國民黨黨主席朱立倫下令，要求罷免案已第一階段成案的國民黨立委葉元之，禁上綠營政論節目降低仇恨值，且需加強地方經營。朱立倫今被問到是否對葉下軍令？朱說，他不是針對某立委，他一向都要求黨籍立委多花時間經營地方。
公民團體發起罷免國民黨立委葉元之「板橋大刪元」，目前第一階段已經成案，準備進入二階連署。外界認為，葉元之成為被鎖定的罷免頭號目標。傳出朱立倫對葉元之下軍令，禁止上綠營政論節目降低仇恨值。
朱立倫今天上午出席國父孫中山先生逝世100周年紀念日活動，朱立倫說，他對每一位國民黨選區的立委，都是希望可以強力大家能多經營地方、多拜會地方村里長、宮廟及很多的社團，讓國民黨立委都能與地方組織密屆聯繫。
朱立倫說，這是他一向、一貫的要求，不是針對某一位立委，多花時間在經營地方，同時全力在立法院打拚，一定可以獲得大家對國民黨立委的肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言