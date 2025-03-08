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下軍令葉元之禁綠政論？朱立倫曝一貫要求：非針對某人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
朱立倫今天上午出席國父孫中山先生逝世100週年紀念日植樹活動。記者林麗玉／攝影
朱立倫今天上午出席國父孫中山先生逝世100週年紀念日植樹活動。記者林麗玉／攝影

罷免潮，傳出國民黨黨主席朱立倫下令，要求罷免案已第一階段成案的國民黨立委葉元之，禁上綠營政論節目降低仇恨值，且需加強地方經營。朱立倫今被問到是否對葉下軍令？朱說，他不是針對某立委，他一向都要求黨籍立委多花時間經營地方。

公民團體發起罷免國民黨立委葉元之「板橋大刪元」，目前第一階段已經成案，準備進入二階連署。外界認為，葉元之成為被鎖定的罷免頭號目標。傳出朱立倫對葉元之下軍令，禁止上綠營政論節目降低仇恨值。

朱立倫今天上午出席國父孫中山先生逝世100周年紀念日活動，朱立倫說，他對每一位國民黨選區的立委，都是希望可以強力大家能多經營地方、多拜會地方村里長、宮廟及很多的社團，讓國民黨立委都能與地方組織密屆聯繫。

朱立倫說，這是他一向、一貫的要求，不是針對某一位立委，多花時間在經營地方，同時全力在立法院打拚，一定可以獲得大家對國民黨立委的肯定。

國民黨 朱立倫 罷免 葉元之

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