反制大罷免 藍闢反廢死、反台積出走等公投戰場

綠營推動大罷免，國民黨也吹響反攻號角，決定另開公投戰場牽制大罷免。國民黨主席朱立倫昨日證實，反廢死公投是非常重要的議題。據了解，國民黨智庫將鎖定民生議題，包括「反廢死」、「反空汙」、「恢復部分國定假日」，以及攸關國安的「反台積電出走」等公投案，期盼再次營造下架民進黨氛圍，扭轉「惡罷」劣勢。

國民黨為了迎戰大罷免，朱立倫最初拋出「以罷制罷」因應，但藍營青年軍罷免民進黨立委第一階段連署不如預期，遭黨內砲轟後，國民黨日前下軍令狀補件，力拚下周一再向中選會送件。另一方面，國民黨為跳脫反罷免防守方戰場，也將啟動公投提案向全民集氣，對執政黨表達不滿。

民進黨企圖在總預算覆議案遭在野黨否決後，營造藍白亂刪預算、毀憲亂政等政治氛圍；藍營正在醞釀設計公投題目，集中火力召喚反賴政府民意，但是否能成功讓民眾出門投票，黨內認為公投題目是一大關鍵。

朱立倫昨表示，「反廢死」公投是黨中央、智庫以及黨團研究的結果，這是一個非常重要的議題，也應該讓全民對此議題表達意見。未來這幾個月會到各地宣講，讓整個國民黨的立場、反廢死的立場，以及民眾的立場能夠表達出來。

據了解，國民黨團與國民黨智庫近日不斷沙盤推演，醞釀各式各樣公投題目，目前以「反廢死」公投共識度最高，而智庫也鎖定民生相關的「反空汙」、恢復部分國定假日等，以及攸關國安的台積電出走、能源安全等議題，讓民眾藉由公投題目，表達對賴政府的不滿。

國民黨中央在遭各界重轟罷免不力後，也將全面啟動宣講計畫。朱立倫表示，將透過各地立委的「問政說明會」，把立委對選區做出的成果，以及接下來要推動的能源政策、還錢於民、還假於民等民生政策，向各地說明，讓所有民眾了解，「國民黨立委與民意站在一起、與民眾站在一起」。

公投法定日為今年八月廿三日舉行，中選會應於公民投票日九十日前公告，等於五月廿三日前要完成相關程序。

據了解，國民黨團為防公投案有變數，最快下周二或下下周二，會將相關提案排入立法院程序委員會，再於院會抽出逕付二讀，經提案過一個月冷凍期後，力拚五月廿三日前送入中選會。