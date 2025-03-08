罷綠委補件 熱度明顯增

罷免民進黨立委一階段通過門檻掛零，引爆藍營基層怒火。罷免民進黨立委北市吳沛憶、新北張宏陸、蘇巧慧的團體昨加緊腳步向中選會補件力拚過關。

張宏陸遭「走投無陸」公民團體提罷免，第一階段雖送出二五一二份，查對後卻未通過；罷團兩天內再收集一七四六份，昨補送中選會，今、明兩天還要再收件。領銜人吳禹辰說， 補件連署熱度明顯增強，因藍綠罷免連署差別大，讓民眾有感；且綠營稱罷綠委連署人許多已死亡，中選會卻不願告知，真實度令人存疑，激起民眾罷綠委鬥志。

蘇巧慧罷免提議被要求補七五二份，「去怋除穢」罷團昨補一七○四份，領銜人王昱人說，看不見在野黨抗衡，故自主發起以罷制罷，凝聚非綠訴求。

張宏陸未接電話，服務處也未回應；蘇巧慧辦公室表示，國民黨工在新北透過仇恨動員發動惡罷，補件前連署站只見零星民眾，卻在短短幾天內交出上千份連署書，令人存疑。

北市罷免吳沛憶的「憶事吳成」補件二六三七份，比第一階段多。領銜人劉思吟說，中正萬華在周末時候連署人數熱烈，其中兩天就收到一千六百份。有民眾黨小草看見黨主席柯文哲的司法不公，決定挺身支持罷免綠委。

「地動刪瑤」罷免吳思瑤團隊前天已補件二八三九份，領銜人賴苡任表示，這次補件二四一份，比先前多，非常有信心；他說，其實當初設定的戰術就是要補件，爭取補件的十天整合更多資源，只是沒有其他選區也要補。

已有卅二席國民黨立委通過一階罷免門檻，民眾黨主席黃國昌昨被問到是否會幫藍營站台時表示，若未來不同政黨間有相互協助的必要，民眾黨還是會以最大的善意敞開大門，如同基隆市長謝國樑面對罷免時，他曾告訴支持者站出來投反對票。

聯電創辦人曹興誠、綠委沈伯洋昨晚則赴花蓮宣講，持續推動罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁。