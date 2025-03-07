曹興誠挺罷免傅崐萁喊「最後機會」 藍營籲「勿分化社會」

花蓮罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁行動，第二階段連署開跑，罷團「微光花蓮」今天晚上舉辦街頭連署活動，罷免藍委主要領銜人曹興誠、民進黨立委沈伯洋等人助講，曹興誠表示，這是花蓮最後一次去除傅崐萁的機會。國民黨花蓮縣黨部回應，對於試圖挑起對立、分化社會的行為，深感遺憾。

罷團「微光花蓮」今晚在市區東大門夜市旁的石來運轉，舉辦街頭連署活動，現場聚集約數百人，支持罷免傅崐萁與填寫連署書。

曹興誠受訪表示，兩年沒有來花蓮，罷免傅崐萁是重中之重，花蓮最近罷免的熱潮有被帶動，這是最後一次去除傅崐萁夫婦的機會，大家要把握住。罷免傅崐萁是重要指標，主要原因是傅帶頭顛覆國家的首惡要罷免掉；他提及，明天將拜會葉春蓮老師表示敬意，非常敬佩她。

曹興誠說，葉霸嗆傅事件會影響全台罷免熱潮，代表大家的覺醒，不關心政治的人都跳出來，不能再容忍，一定要把握這最後機會，「不然後悔來不及了」。

沈伯洋宣講指出，只有大家才能翻轉花蓮，跟著自由意志站出來，雖然立委任期還有3年，但會不會3年後國家就沒有了。大家站出來就是愛台灣、愛花蓮，要讓花蓮變成罷免的火車頭。

沈伯洋表示，傅崐萁散播疑美論，懷疑背後是中國的意志；民眾要傅崐萁好好為花蓮爭取福利，卻告訴大家美國不可信，這不是民眾樂見的。針對藍營稱台積電變「美積電」，他說，台積電有能力到外國設廠，代表產值更高，在美國設廠能讓AI研發變得很快速，相信可以接到更多訂單。

網紅八炯今也現身挺霸傅，他身穿花崗國中的校服，表示以前雖然沒有被葉春蓮老師教過，不過還是要以校友身分站出來支持用心教學的好老師。

國民黨花蓮縣黨部回應，傅崐萁對花蓮的貢獻有目共睹，始終以花蓮的發展為優先，並在中央積極爭取建設與預算，確保花蓮的發展不被忽視。對於任何試圖挑起對立、分化社會的行為，深感遺憾，並呼籲回歸理性討論，共同關注地方建設與發展。