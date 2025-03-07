台中6藍委全罷進二階 綠營出手要辦宣講會

民團罷藍委遍地開花，台中是大罷免的指標縣市，6藍委罷免一階全過，今同步領取二階表格，下午展開連署。綠營表示，黨部和議員服務處出手相助，提供連署站服務，並且預計下周舉辦一場「財劃法」宣講會。

民團罷藍委遍地開花，傳出民進黨主席賴清德下動員令，請各地方黨部辦講座談藍白惡搞法案現象，與民團分進合擊。對此，民進黨台中市黨部主委許木桂說，黨部目前依黨中央指示，不介入，但會出手協助，提供協助代收、代轉及影印等服務。

許木桂指出，另外，全台北中南將辦「財劃法」宣講會，台中預計下周在市區先舉辦一場宣講會，時間和地點還在協調，目的是讓民眾更了解。

台中罷免6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等一階全數過關，6罷團今天上午同赴中選會領取第2階段表格，下午展開連署活動，正式邁入二階；罷免蔡其昌、何欣純一階未達提議門檻，須在10天內補件，2罷團都已著手補件。

罷免中六立委羅廷瑋的「敲羅行動」團體在赴中選會領表後，傳送連署表格到民進黨在地的議員服務處。市議員陳雅惠說，服務處在上午11時收到表格，方便民眾連署；一來，就告知可以連署。

陳雅惠說明，中六選區二階罷免門檻需要2萬7337份連署書，保守門檻為破7萬份，相當不容易，除了公民團體的熱血與街頭動員外，她歡迎民眾到她的服務處參加連署，提高2階成功的機會，淘汰不適任立委。