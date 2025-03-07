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獨／經國號戰機攜掛空射雄三飛彈 首度目擊升空試飛

罷免蘇巧慧被要求補件 「去怋除穢」今再補1704份

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
蘇巧慧罷免提議第一次送件後被要求補752件，今「去怋除穢」罷免團體蘇巧慧部分再補1704份。圖／王昱人提供
蘇巧慧罷免提議第一次送件後被要求補752件，今「去怋除穢」罷免團體蘇巧慧部分再補1704份。圖／王昱人提供

立委罷免的第一階段提議門檻為選區選舉人數的1%。新北綠營立委蘇巧慧及吳琪銘皆被連署罷免，蘇巧慧罷免提議第一次送件後被要求補752件，今「去怋除穢」罷免團體蘇巧慧部分再補1704份，罷免領銜人王昱人認為兩人著重於地方事務，未能在國家政策發揮作用。

根據《公職人員選舉罷免法》，立委罷免的第一階段提議門檻為選區選舉人數的1%。蘇巧慧所屬選區選舉人數為 25萬7603 人，第一階段提議門檻為2577份。今補件1704份後總數達標，待相關機關審查確認。吳琪銘所屬選區選舉人數為 29萬715人，提議門檻2908份，第一次送件3403份已超標尚待審核。

罷免領銜人王昱人表示，蘇、吳兩位立委在地服務有目共睹，但那只是地方議員層次的地方事務，此次民進黨發起的惡霸是國會層級的鬥爭，希望區域群眾明白層次的差異，進而審視立委在國家大方向是否是民眾想要的。

他說，鑑於民進黨發起破壞社會穩定的大罷免行動，持反對立場的百姓仍看不見在野黨出面抗衡，故自主發起以罷制罷行動凝聚非綠群眾訴求，向在野黨要求出面反制。

王昱人說，立院是國家政策制定重要機關，也是抗衡獨裁與民粹最後防線，希望在世界局勢丕變的現今，中華民國台灣在能源政策、司法公平、國防安全、教育醫療等諸多方向的大政策依靠在野黨制衡，能走在安全正確的路上。

蘇巧慧辦公室對此表示，國民黨黨工在新北透過仇恨動員發動惡罷，補件前連署站只見零星民眾，卻可以在短短幾天內交出上千份連署書，經過新北選委會查對後，果然發現死亡連署動輒破百份，每一案的不合格件數更將近破千。

高碩呈表示，過去7天補件期間，在樹林、鶯歌、土城的罷免站點只有零星民眾連署，甚至有數天根本沒有擺攤，卻能夠陸續又搜集千份連署書，質疑連署書到底從何而來，今日民進黨也已告發惡意虛假連署，高碩呈呼籲國民黨切勿再以身試法，破壞台灣法治，消費往生者尊嚴。

蘇巧慧罷免提議第一次送件後被要求補752件，今「去怋除穢」罷免團體蘇巧慧部分再補1704份。圖／王昱人提供
蘇巧慧罷免提議第一次送件後被要求補752件，今「去怋除穢」罷免團體蘇巧慧部分再補1704份。圖／王昱人提供

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