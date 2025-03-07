罷免張宏陸民團再補件1754份 領銜人：對民進黨不利就處處刁難

罷免民進黨立委張宏陸團體「走投無陸」第一階段送出2512份，罷團今下午再補件送中選會，領銜人吳禹辰表示，退件800多份，高達三分之一的比例，對執政黨、民進黨有利的事情就可輕鬆過關，不利就會受到處處刁難，因此民眾比第一階段更生氣，今也補件1754份力拚過關。

吳禹辰今下午3時許赴中選會送件，他受訪時表示，第一階連署被退件後，近日就架設臨時機動站，補件連署過程中可以感受到民眾普遍認為罷免國民黨全部通過、罷免民進黨的全部補件，這樣的懸殊差距非常奇怪，且罷免的退件結果在他們還沒收到任何通知時，民進黨新北市黨部竟然搶先發布退件狀況、還有相關數據，「我身為發起單位卻尚未收到公函就早我們一步拿到數字。」

吳禹辰說，民進黨聲稱他們有多少死亡連署，但他們也很想知道這個數字，於是他向中選會索資，得到的回覆都是以收到公函紙本為準，但公文中沒有註記死亡人數，只有註記退件數量，「難道因為是執政黨力量就比公民團體還要大嗎？」

吳禹辰還說，退件800多份，高達他們連署數量的三分之一，被退件比例很高，反觀罷免國民黨卻都沒有任何死亡連署，「對執政黨、民進黨有利的事情就可以輕鬆過關，不利就會受到處處刁難。民眾這次更踴躍，比第一階段更生氣。」