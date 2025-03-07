罷免張宏陸、蘇巧慧補件 民進黨質疑：連署書從何而來

罷免新北市民進黨立委張宏陸、蘇巧慧團體今天赴中選會補件，民進黨新北市黨部執行長高碩呈今天表示，先前第一階段已出現百份死亡連署，7天補件期間連署站也只有零星人數，又陸續搜集千份連署書，到底從何而來？

高碩呈指出，國民黨黨工在新北透過仇恨動員發動惡罷，早在補件前，連署站只見零星民眾，卻可以在短短幾天內交出上千份連署書，第一階段經新北選委會查對後，果然發現死亡連署動輒破百份，每一案的不合格件數更將近破千。

高碩呈表示，過去7天補件期間，在樹林、鶯歌、土城的罷免站點只有零星民眾連署，甚至有數天根本沒有擺攤，卻能陸續又搜集千份連署書，他質疑連署書到底從何而來，今日民進黨也已向台北地檢署告發惡意虛假連署，呼籲國民黨切勿再以身試法，破壞台灣法治，消費往生者尊嚴。