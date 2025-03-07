台東罷免立委黃建賓總部今成立 黃服務處：尊重
「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」罷免連署第一階段達標送件後，二階罷免連署4日已開啟，今天更是挫賓總部正式成立，吸引不少民眾及志工參與，挫賓團隊宣示「挫賓罷免一定要成功」。
挫賓團隊表示，台東罷免團隊是目前32區罷免團隊第一階段第一個送件，也是二階段連署第一個起跑的團隊，希望能在這段時間蒐集到15000至20000份的連署書，期程約45天至50天。
今天下午1點，挫賓團隊選在市區復興路一棟空間成立罷免黃建賓的總部，吸引近百位志工及民眾參與，成立儀式還簡單的供上「挫冰」祭祀，象徵挫賓罷免一定要成功，並開始為期60天的連署罷免工作。
挫賓團隊指出，二階連署份設數需要11540份，預計連署時間到4月底前完成，目前已有高雄、台南、嘉義、台北與花蓮等縣市罷團聯繫，讓離鄉遊子在這個重要階段不缺席。
另挫賓團隊將會在週末前往台東各鄉鎮舉辦連署快閃活動，並可利用友善連署店家進行連署，而罷免總部將不休息，每天持續提供縣民填寫罷免連署，現場也會有志工協助填單。
黃建賓服務處幹部表示，對發起活動的社團人士給予尊重，但也希望縣民都理性看待事情。目前委員最重要的就是繼續把工作做好，向中爭取台東縣民的福祉，剩下的就順其自然。
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