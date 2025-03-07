罷免張宏陸一階沒過 「走投無陸」霸團今再補1746份拚過關
新北市板橋西區立委張宏陸遭「走投無陸」公民團體提起罷免，不過第一階段標準要提供2221份連署書，經審核後未通過首次送出的2512份，霸團昨天起兩天再收集1746份下午補送中選會力拼一階過關。張宏陸電話則無人接聽。
「走投無陸」團體昨天舉行補件連署，領銜人吳禹辰表示，第一階段標準要提供2221份連署書，經審核後未通過送出的2512份，導致進度受阻。昨天與今天則補了1746份，下午將再送中選會力拼一階過關。
他說， 這次補件連署過程感受到熱度增強，比第一階段的連署更踴躍強烈，他表示因為這次罷免立委過程，許多藍委第一階段都順利過關，反觀罷免綠委許多連署書3分之1被打槍，讓民眾感覺罷免藍委很容易，罷免綠委卻很難。
第二民進黨新北黨部表示罷免綠委聯署人許多已死亡，但領銜人致電中選會、或著中選會的回函都不願告知死亡連署人的人數，綠營新北黨部卻能列出，真實度令民眾存疑且不合常理。這兩點原因，反而更激起民眾罷免綠委的鬥志。
對於罷免團體今再收集1746份送中選會提議罷免，張宏陸電話未接聽，張宏陸辦公室尚無人回應。
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