支持民眾要捐錢給罷傅團體 微光花蓮聲明不收募款

近日有花蓮地方人士鼓勵大家捐款給罷傅團體，微光花蓮今天發聲明表示，擔心違反選罷法，從團隊成立以來，一向秉持謹慎與堅定推動罷免，團隊所有成員都是志工，沒有收受任何金錢，不接受任何捐款與募款。

有部分民眾支持罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁，向罷免團體小額捐款，金額從幾千元到幾萬元都有，更有人在網路上鼓勵大家捐錢，引起討論。

「微光花蓮團隊沒有在募款」微光花蓮發出聲明稿表示，因為會有違反選罷法的疑慮，團隊所有成員都是志工，不接受任何捐款與募款。微光花蓮發言人W先生受訪指出，舉辦活動是公民自籌款，加上志工的幫忙，不需要捐款跟募款，感謝大家支持，「要的是連署書，而不是金錢」。

微光花蓮表示，未來罷免傅崐萁的行動，沒有團隊的認證與授權，私自代表團隊對外進行任何行為，包含發言、募款、收受連署等，均一概與微光花蓮拔傅行動沒有關係。會以理性、溫和的態度推動這場罷免，「絕不是因為恨誰或為了教訓誰」。

微光花蓮今晚將展開罷免二階的第一場活動，邀請罷免藍委主要領銜人曹興誠、立委沈伯洋、網紅八炯和閩南狼等人短講，接著8日光復鄉農會停車場、9日玉里鎮圓環都有宣講及連署，現場連署、收件都可，第一階段的11個連署點現在持續收連署書，後續會持續增加，近日將發布新增的連署點。