花蓮罷團今邀曹興誠、沈伯洋宣講 藍營：尊重集會權利

花蓮罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁行動，第一階段達標，罷團「微光花蓮」宣布第二階段連署開跑，今天晚上將在市區石來運轉辦街頭連署活動，罷免藍委主要領銜人曹興誠、民進黨立委沈伯洋等人助講，要催出連署書。國民黨花蓮縣黨部表示，尊重罷免團體活動與民眾參與集會的權利。

微光花蓮表示，今天晚間7時展開罷免二階活動，邀請曹興誠、沈伯洋、網紅八炯、閩南狼，在花蓮市石來運轉短講，8日在光復鄉農會停車場、9日在玉里鎮圓環都有宣講，現場開放連署、收件；第一階段的11個連署點也會繼續收件，後續將持續增加，近日會盡快發布新增的連署點。

微光花蓮感謝第一階段勇敢提議的公民們，順利進入第二階段，並指出依據花蓮區域立委選民人數，第二階段要過關需要1萬9000多份連署書，要在60天內送件，目標為2萬5000到2萬6000份，目前都有持續收集連署書，今晚要在活動上會號召更多人連署。

針對罷團與綠營在花蓮辦連署活動，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮低調表示，尊重罷免團體舉辦活動的權利，藍營不會去「鬧場子」，也尊重民眾參與集會的權利。