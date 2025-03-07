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替藍營站台反罷免？ 黃國昌：以最大善意敞開大門

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立法院團今辦記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌（左二）表示，若未來不同政黨間有相互協助的必要，「民眾黨還是會以最大的善意敞開大門」。記者余承翰／攝影
民眾黨立法院團今辦記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌（左二）表示，若未來不同政黨間有相互協助的必要，「民眾黨還是會以最大的善意敞開大門」。記者余承翰／攝影

罷免潮遍地開花，目前共32席國民黨立委通過一階罷免門檻，反觀罷免民進黨立委卻掛蛋。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，若未來不同政黨間有相互協助的必要，「民眾黨還是會以最大的善意敞開大門」，如同基隆市長謝國樑面對罷免的時候，他曾清楚告訴支持者站出來投反對票。

民眾黨今上午開「獻給darling 感謝有妳」國際婦女節快樂記者會，針對藍綠大罷免議題，黃國昌受訪時表示，自己立場向來很清楚，請賴清德總統以台灣為念、以蒼生為念，「幹點正事，不要一天到晚在台灣搞鬥爭」。

黃國昌表示，台灣需要解決的問題太多了，美國川普總統上台以後，新政雷厲風行，而台灣政府卻是一天到晚搞罷免，希望賴清德總統好好想想，這是一個執政者該做的事情嗎？

現場媒體追問是否會親自幫藍營站台？黃國昌表示，台灣民眾黨的立場非常清楚，就是要深化台灣民主，反對綠色威權，國民黨黨內如何決策，都尊重他們黨內民主程序。

黃國昌表示，若未來不同政黨間有相互協助的必要，民眾黨還是會以最大的善意敞開大門，如同基隆市長謝國樑面對罷免時，他也曾經清楚的告訴所有支持者站出來投反對票。

黃國昌指出，當時民眾黨立委林國成、張啓楷也都有去基隆幫忙，事後謝國樑還很客氣的打電話來致謝，民眾黨希望台灣現在真正該做的事情，是解決產業、人民所面臨的問題，跟生活上面的痛苦。

罷免

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