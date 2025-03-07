快訊

王品宣示創更多「億元」品牌 月營收破億就保證獲利？

讓日本再度偉大？東京想花千億重建「江戶城天守閣」

驚！71歲陳盈潔死訊瘋傳 經紀人回應這麼說

吳崢告發罷免綠委領銜人涉偽造文書 稱幽靈連署達559份

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民進黨發言人吳崢（左）會同律師黃帝穎（右）今到台北地檢署告發「幽靈連署」。記者蕭雅娟／攝影
民進黨發言人吳崢（左）會同律師黃帝穎（右）今到台北地檢署告發「幽靈連署」。記者蕭雅娟／攝影

民進黨發言人吳崢今到台北地檢署告發「幽靈連署」，直指罷免連署中有559位死亡連署，質疑明顯就是大規模名冊抄襲，提告罷免團體領銜人涉偽造文書等罪嫌。

吳崢今指出，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤及立委伍麗華的罷免連署不合格率都超過30%，死亡連署罷免吳思瑤高達86位，不合格929人占34％，其中死亡連署有86人，占4%；立委伍麗華部分，幽靈連署更誇張，有189人已離開人世，逝世亡者的身分不該被踐踏。

吳崢強調，很明顯只有一種可能，就是大規模名冊抄襲，才有如此高的不合格率及幽靈臉數。如果連署名單都用抄的，沒經過本人受益，那應該是「全部無效、立刻失效」，不能容許假罷免踐踏民主。

吳崢質疑台北市選委會，連署大規模有瑕疵、疑似抄襲，為何還沒啟動積極的查對作業？難道國民黨執政的台北市長蔣萬安想包庇護航，想要對罷免民進黨委員的行動放水嗎？

吳崢補充，罷免吳沛憶的團隊今早去選委會補件，他公開強調，持續蒐證所有虛假連署、抄名冊、幽靈連署，濫用台灣人民權利的團體就繼續送，我們絕對會掌握情勢，向檢方告發。

律師黃帝穎指出，死者的連署就是偽造文書的鐵證，死的人不會再爬出來，幽靈不會來連署，今天告發內容統計有跨選區559位死亡連署，被告的對象就是罷免的領銜人，涉嫌偽造文書及偽造印文署押罪，請檢察官嚴格查明。

罷免

延伸閱讀

影／提告幽靈罷免連署 吳崢：連署應整份無效

朝野協商原民立委補選法案 伍麗華提當選門檻限制、高金素梅駁斥

民進黨：在野胡亂凍刪國防預算 國際「很有感」

凌濤控泛綠冒名連署亡者資料 吳崢：民進黨沒有超能力

相關新聞

替藍營站台反罷免？ 黃國昌：以最大善意敞開大門

大罷免潮遍地開花，目前共32席國民黨立委通過一階罷免門檻，反觀罷免民進黨立委卻掛蛋。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，若未來...

影／罷中部立委團體中選會領件 開啟二階段連署

藍綠立委大罷免持續進行，板橋區罷免領銜人史書華與中部選區多個罷免團體，今天共同赴中選會領件，將開啟板橋立委葉元之、中部立...

死亡連署爭議 李進勇：地方戶政查對非常精準

全台掀起大罷免，有12件民進黨立委罷免提議書未達門檻，且死亡連署總數超過千份，卻遭國民黨青年軍反指死亡連署掛零違反統計學...

影／罷免吳沛憶藍青年軍補件 赴中選會送2637份連署書

藍綠立委大罷免戰火持續進行，日前罷免立委吳沛憶的連署書出現連署人死亡、個資不符規定等無效連署，國民黨青年軍賴苡任、劉思吟...

吳崢告發罷免綠委領銜人涉偽造文書 稱幽靈連署達559份

民進黨發言人吳崢今到台北地檢署告發「幽靈連署」，直指罷免連署中有559位死亡連署，質疑明顯就是大規模名冊抄襲，提告罷免團...

反制大罷免下鄉宣講 朱立倫：偕立委展開問政說明會

大罷免來勢洶洶，國民黨將提出反廢死公投反制。國民黨主席朱立倫今天表示，反廢死公投是黨中央、智庫、立法院黨團共同研究的結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。