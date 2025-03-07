吳崢告發罷免綠委領銜人涉偽造文書 稱幽靈連署達559份

民進黨發言人吳崢今到台北地檢署告發「幽靈連署」，直指罷免連署中有559位死亡連署，質疑明顯就是大規模名冊抄襲，提告罷免團體領銜人涉偽造文書等罪嫌。

吳崢今指出，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤及立委伍麗華的罷免連署不合格率都超過30%，死亡連署罷免吳思瑤高達86位，不合格929人占34％，其中死亡連署有86人，占4%；立委伍麗華部分，幽靈連署更誇張，有189人已離開人世，逝世亡者的身分不該被踐踏。

吳崢強調，很明顯只有一種可能，就是大規模名冊抄襲，才有如此高的不合格率及幽靈臉數。如果連署名單都用抄的，沒經過本人受益，那應該是「全部無效、立刻失效」，不能容許假罷免踐踏民主。

吳崢質疑台北市選委會，連署大規模有瑕疵、疑似抄襲，為何還沒啟動積極的查對作業？難道國民黨執政的台北市長蔣萬安想包庇護航，想要對罷免民進黨委員的行動放水嗎？

吳崢補充，罷免吳沛憶的團隊今早去選委會補件，他公開強調，持續蒐證所有虛假連署、抄名冊、幽靈連署，濫用台灣人民權利的團體就繼續送，我們絕對會掌握情勢，向檢方告發。

律師黃帝穎指出，死者的連署就是偽造文書的鐵證，死的人不會再爬出來，幽靈不會來連署，今天告發內容統計有跨選區559位死亡連署，被告的對象就是罷免的領銜人，涉嫌偽造文書及偽造印文署押罪，請檢察官嚴格查明。