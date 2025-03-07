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死亡連署爭議 李進勇：地方戶政查對非常精準

中央社／ 台北7日電
中選會主委李進勇。聯合報系資料照
中選會主委李進勇。聯合報系資料照

全台掀起大罷免，有12件民進黨立委罷免提議書未達門檻，且死亡連署總數超過千份，卻遭國民黨青年軍反指死亡連署掛零違反統計學常識。中選會主委李進勇今天表示，連署查對是中選會委由地方戶政機關進行，是非常精準的，沒有所謂不公平情形。

行政院長卓榮泰上午率各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，李進勇會前受訪時做上述表示。

李進勇表示，連署查對是很簡單的，連署查對是中選會委由當地戶政機關進行，戶政機關根據戶役政系統對照，都是非常精準的，沒有所謂不公平的情形。

李進勇表示，有關戶籍部分的查對，都是中選會委由地方政府戶政機關查對，還不是選委會查對，這個沒有問題，「他們有一點誤會」。

李進勇表示，中選會都是根據查對結果，審議沒有問題就通過，這個有誤會，完全是誤會。

至於國民黨有意發動公投綁罷免藉此反制，李進勇表示，這個有很多變數，包括要看連署送件速度、查對速度，這都有一些變數。

罷免

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