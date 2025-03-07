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反制大罷免下鄉宣講 朱立倫：偕立委展開問政說明會

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
大罷免來勢洶洶，國民黨將提出反廢死公投反制。國民黨主席朱立倫今天表示，反廢死公投是黨中央、智庫、立法院黨團共同研究的結果，接下來將透過各地宣講的方式，表達國民黨的立場，也會搭配各地立委舉行問政說明會，讓民眾了解到國民黨立委是真正跟民意站在一起。記者王千豪／攝影
大罷免來勢洶洶，國民黨將提出反廢死公投反制。國民黨主席朱立倫今天表示，反廢死公投是黨中央、智庫、立法院黨團共同研究的結果，接下來將透過各地宣講的方式，表達國民黨的立場，也會搭配各地立委舉行問政說明會，讓民眾了解到國民黨立委是真正跟民意站在一起。記者王千豪／攝影

罷免來勢洶洶，國民黨將提出反廢死公投反制。國民黨主席朱立倫今天表示，反廢死公投是黨中央、智庫、立法院黨團共同研究的結果，接下來將透過各地宣講的方式，表達國民黨的立場，也會搭配各地立委舉行問政說明會，讓民眾了解到，國民黨立委是真正跟民意站在一起。

面對綠營展開全台大罷免，國民黨起初拋出以罷制罷反制，但因罷免民進黨立委第一階段的連署未如預期，反制力道受挫。隨後，國民黨團內部經討論後，宣布將發動公投反制。

朱立倫今天受訪時表示，反廢死公投是黨中央、智庫，以及黨團研究的結果，這是一個非常重要的議題，也覺得應該讓全民表達，未來這幾個月，他們會透過各地宣講的方式，讓整個國民黨的立場、反廢死的立場，以及民眾的立場能夠表達出來。

朱立倫說，他們也會透過各地立委的問政說明會，把過去立委對選區做的成果，以及接下來的能源政策、還錢於民、還假於民，這些重要的民生政策、主張，在各地說明。他也強調，國民黨中央跟各立委都保持密切聯繫，他們會全面推動，讓所有民眾了解，國民黨所有的立委是真正跟民意站在一起、跟民眾站在一起。

罷免

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