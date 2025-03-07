罷免綠營「雙吳」送件 領銜人：設定的戰術就是要補件

全台大罷免如火如荼進行，目前進入補件階段，罷免民進黨「雙吳」立委的領銜人今上廣播節目受訪。他們說，分別在昨天和今天10點送件，份數都遠超過第一階段份數。也強調，當初戰術就是要補件，利用十天整合更多資源。

「地動刪瑤」罷免吳思瑤團隊領銜人賴苡任表示，這次補件刻意多送比第一階段的件數多，達到2841件，非常有信心。他說，其實當初設定的戰術就是要補件，想要爭取補件的這十天整合更多資源，只是沒有想到其他地區也需要補件。

罷免吳沛憶的「憶事吳成」領銜人劉思吟說，今天早十點會去送件，同樣是比第一階段的件數高，尤其中正萬華在周末時候簽署人數熱烈，光是兩天就收到1600份，這次總件數達2637件。

至於第一階段連署時，收到的假個資等狀況。賴苡任說，過去連署沒有經驗，沒有現場要求比對身份證，有些也是拿連署書回家，結果在社群媒體發現，很多青鳥反串。

劉思吟也說，曾遇到拿了填好資料的連署書，但是獨缺簽名，還要志工們簽名等狀況。不過，她也分享，也有民眾黨支持者、小草等人看見柯文哲受到司法不公對待，所以決定挺身支持。

另外，若進入二階連署是否成立罷免服務處？賴苡任說，由於民眾仍習慣有固定攤位，但是光借路權一次就要花費三萬元，因此會已成立罷免服務處，這也是讓團隊志工能造冊、休息、上廁所等空間，預計3月15日成立。