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4在野小黨到國民黨抗議 新北藍議員批：成民進黨遮羞布

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員陳偉杰。本報資料照片
新北市議員陳偉杰。本報資料照片

媒體報導，4個在野小黨到國民黨中央下通牒，要求藍營面對罷免案態度更積極，不過國民黨新北市議員陳偉杰指出，在野政黨監督執政是天職，能在台灣看到4在野小黨去另一個在野黨門口複述執政黨的廣宣，當執政黨的遮羞布，可說是民主奇觀。

陳偉杰認為，「政黨可以小，但不能沒有骨氣」，這4個政黨近幾年有做過任何監督民進黨的事嗎？有質疑過民進黨任何的主張，台灣需要這些民進黨的附隨組織嗎？

國民黨新北市議員白珮茹指出，前台灣基進黨高雄市黨部執行長楊佩樺才剛退黨，原因是黨中央忽視基層聲音，與時力等黨合作選舉，令她無法忍受，今天台灣基進黨就又做出親痛仇快的事。時代力量之前的黨主席黃國昌現在都已經成為民眾黨新主席，加入監督執政黨的行列，現任的秘書長吳欣岱還在為了選港湖立委蹭罷免謀私，這樣賣力演出真的能得到民進黨的禮讓？

國民黨新北市議員呂家愷則說，小民參政歐巴桑聯盟許多理念都讓民眾有感，但民進黨執政迄今完全沒有落實，為何小歐盟不到民進黨中央抗議，國民黨即將推出的還勞工7天國定假日、還稅於民普發現金都獲得多數民意支持，小歐盟是否願意和民眾站在一起向民進黨抗爭，而台灣綠黨發言人王彥涵為性平女權積極努力，為何能容忍民進黨高官雙人枕頭、民代側翼婚外情和權勢性騷亂象，怎麼沒看到綠黨為性平女權議題到民進黨中央抗議，這樣雙標合理？

罷免

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