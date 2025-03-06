傳冷處理罷免葉元之 侯友宜：不理解匿名人士說法

大罷免行動如火如荼，目前有32名國民黨立委罷免案通過第一階段門檻，其中，板橋立委葉元之陷入罷免危機，外傳新北市府高層將冷處理二、三階段，避免熱戰。新北市長侯友宜今說，「匿名人士的說法我真的不是很理解」，但他長期跟新北立委、民代一同為新北、台灣打拚。

侯友宜今出席新莊行動治理座談會，會前後訪被問及，有媒體報導指新北市府高層對罷免葉元之二、三階段冷處理，避免熱戰，不宜由侯滅火。侯回應，「匿名人士的說法我真的不是很理解」，他長期以來跟新北市立委、民意代表大家都全力為市民朋友、為新北市、為台灣打拚做事。

媒體追問，葉元之是否有提出幫忙站台？侯說，他跟新北市立委一起面對新北市問題，大家一起共同解決，讓新北市的建設以及市民的福利能更好，強調立委都非常認真地負責，只要是市民需要的、市政府反映的，都會向中央一起結合。

新北6名藍委皆被提罷免，藍委們思考集體拉升氣勢反惡罷，不排除邀請被視為2026年新北市長熱門人選的台北市副市長李四川站台，但目前雷聲大雨點小；同樣被視為備戰2026年新北市長的副市長劉和然則透露，若有市政議題，已答應為葉元之站台。