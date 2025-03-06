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藍罷團拚補件 趙少康讚：急起直追一定能扭轉劣勢

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康（右二）等人日前到台北市國光市場，為罷免綠委雙吳的團體加油打氣。記者邱書昱／攝影
中廣前董事長趙少康（右二）等人日前到台北市國光市場，為罷免綠委雙吳的團體加油打氣。記者邱書昱／攝影

罷免北投士林民進黨立委吳思瑤的「地動刪瑤」團隊，昨收到中選會的補件公文後，今火速送出2839份連署書到中選會。中廣前董事長趙少康說，他對這幾位年輕人充滿信心，反惡罷一定可以急起直追，扭轉第一階段連署，國民黨32：0的劣勢。

趙少康透過臉書指出，賴清德總統嘴巴說要和解，民進黨卻發動全台大罷免，讓朝野對立、國家空轉。他上周出面喊話國民黨中央，不能「一事無成」，必須當反惡罷年輕人的後盾，果然激起基層的焦慮及熱情，北投士林在連假就募集到3000份連署，萬華也增加近2000件，證明藍營基層是有爆發力的，只是需要點燃跟激發，還要提供固定、方便的連署點，一定可以贏在終點。

趙少康說，第二階段罷免連署難度更高，以北投士林來說，需要3.3萬份連署書才能過關，而且根據規定，第一、第二階段連署的人還不能重覆，必須催出更多支持者。反惡罷青年的資源少、經驗不足，需要大家一起幫忙，樓上揪樓下、鄰居結伴一起行動。

趙少康批評，為了這場大罷免，國家至少要花12億元辦選務，民進黨極盡浪費公帑之能事，不顧民生，明明拿了史上最高的2.9兆元總預算，還要喊窮，一下監察院廁所不給衛生紙、總統府不開燈、行政院記者會沒有手語老師等，全部都是裝的，就是騙人的政府。

趙少康說，日前他到萬華國光市場的連署站，親眼看到大家戒慎恐懼填寫連署表格，不敢寫阿拉伯數字，全用國字一筆一畫小心翼翼填寫需要的資訊，就是怕被中選會找麻煩。謝謝大家仗義挺身，未來面對府院黨的龐大資源，第二階段連署甚至最後投票，還需要螞蟻雄兵展現力量，發揮以戰止戰、以罷打罷的效果，給民進黨反民主亂來一個教訓，千萬不能讓民進黨看笑話。

中選會 國民黨 民進黨 罷免 趙少康 連署書

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